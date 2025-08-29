Devoción, tradición y gastronomía se unen en Abades

M. R. Abades Viernes, 29 de agosto 2025, 01:34 Compartir

La devoción, la tradición y la gastronomía son tres de los ingredientes principales que conforman el programa de fiestas en honor a la Virgen de los Remedios de Abades, que se celebran desde hoy y hasta el próximo martes, y que también están cargadas de actividades para todos los públicos, mucha música y diversión.

Estas fiestas llegan precedidas de una variada semana cultural, en la que los vecinos y visitantes han podido ya disfrutar de múltiples actividades, que tendrán su culmen a partir de hoy, con un pistoletazo de salida que comenzará con la concentración de peñas y seguirá con la proclamación de la reina, rey, dama y mozo de las fiestas y el pregón inaugural.

A continuación llegará la primera de las citas gastronómicas de estas fiestas, los tradicionales huevos fritos con chorizo y lomo, una cena de la que disfrutarán multitud de vecinos. Y es que, entre tanta actividad, apenas quedan ganas de cocinar, por lo que desde el Ayuntamiento, y en colaboración con distintos colectivos, se ofrece la posibilidad de disfrutar de comidas y cenas, que además se convierten en puntos de encuentro y fraternidad entre amigos y familiares.

Tras la cena del sábado, los vecinos se volverán a reunir en torno a una gran mesa comunitaria el sábado a mediodía con la tradicional paella; el lunes con la caldereta y la cena de hamburguesas; y el martes, con el tradicional cocido, con opción de macarrones, o la cena de bacalao a la vizcaína. En esa jornada también se celebra un concurso de tartas y tortillas, sin olvidarse de la chocolatada con la que se pone fin a las fiestas.

Se trata de unas fiestas de hermandad y unión, que se puede ver en las comidas y cenas populares, pero también cargadas de una profunda devoción por la Virgen de los Remedios, lo que los vecinos hacen patente participando en los actos litúrgicos en su honor, que comienzan el sábado por la tarde con la ofrenda de flores a la patrona, además del canto de la Salve y la celebración de la última novena.

El domingo es el día grande de la Virgen, y estará marcado por la celebración de la misa solmene y la procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Remedios por las calles de la villa. En esta ocasión tampoco faltarán los paloteos, parte del patrimonio inmaterial de Abades, y una de las tradiciones que se mantienen en la localidad con el paso de los años y de la que los vecinos se sienten muy orgullosos, como lo están también de mantener multitud de tradiciones en estas fiestas, como la celebración de un campeonato de bolos, siempre teniendo en cuenta que el bolo segoviano femenino de Abades es la forma de jugar en la provincia de Segovia.

Además, el programa está lleno de actividades para todos los públicos, muchas de ellas organizadas desde la Asociación de Peñas, una agrupación indispensable en estas fiestas, como también son los quintos, que ponen en marcha varias iniciativas, pero tampoco faltan a otras, como los actos litúrgicos. Organizan concursos, actividades musicales, ofrecen una misa a la Virgen de los Remedios, y celebran una fiesta especial, que tendrá lugar el martes por la tarde en el Praíllo, amenizada por la música de la charanga.

Concursos, verbenas, bingo, discomóviles, charangas, parque infantil, una feria de artesanía, varios bailes-vermús, gincana de peñas, baño de espuma, pasacalles, magia, humor, distintas actuaciones musicales, carrera de autos locos, una fiesta temática o un homenaje a los mayores de Abades, entre otras actividades, completan esta programación festiva.

Programa fiestas en honor a la Virgen de los Remedios

Viernes 29 de agosto

18:30 h. Concurso de cerveza

19:00 h. Concentración de peñas amenizada por la charanga Jarra y Pedal

21:00 h. Proclamación de la reina, rey, dama y mozo de las fiestas y pregón inaugural, a cargo de D. Fernando de María Gómez, natural de Abades, presidente fundador de Tabladillo El Cochinillo

22:30 h. Tradicionales huevos fritos con chorizo y lomo

00:30 h. Verbena a cargo de la Orquesta Malassia

02:00 h. Bingo en el descanso de la verbena

04:30 h. Discomóvil con Dj Sergi Ot

Sábado 30 de agosto

11:30 h. Parque infantil

11:30 h. VII Feria de artesanía de Abades

13:00 h. Baile-vermú amenizado por la charanga Tanami

15:00 h. Tradicional paella

16:30 h. Parque infantil

16:45 h. Gincana de peñas. Pruebas locas, trabajo en equipo y muchas risas aseguradas.

17:00 h. Baño de espuma.

20:30 h. Ofrenda de flores y frutos a Nuestra Señora de los Remedios, canto de la Salve y último día de novena.

00:00 h. Gran verbena con la orquesta Pikante

04:00 Discomóvil con Moreno Dj´s

Domingo 31 de agosto

11:30 h. Pasacalles a cargo de Los Tocinillos

12:00 h. Misa solemne, paloteos y procesión con la imagen de nuestra patrona la Virgen de los Remedios por las calles de la villa.

14:30 h. Baile-vermú, amenizado por Los Tocinillos

19:30 h. Concurso de disfraces

21:00 h. Festiva de magia y humor con Héctor Sansegundo y David Navares

23:30 h. Discomóvil Banano Dj.

Lunes 1 de septiembre

11:00 h. Santa misa en recuerdo de nuestros vecinos difuntos.

11:45 h. Concurso infantil de pintura

11:45 h. Refresco homenaje a nuestros mayores y actuación musical: Canciones de ayer, con Silvia San Juan.

13:45 h. Baile-vermú amenizado por la charanga Flau y Cía.

15:00 h. Tradicional caldereta

16:45 h. VI Carrera de Autos locos con premios para el más veloz, mejor diseño y el más loco.

18:00 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos amenizados con música tradicional. A continuación, encierro infantil a cargo de Tirotateiro.

19:00 h. XXIII Jornada de Folklore tradicional Dulzainero Tocino. Conferencia impartida por Carlos Porro sobre la figura de Paulino Gómez, dulzainero magistral de Abades; y muestra de baile, canto dulzaina e indumentaria de tradición antigua por el colectivo Robla Segoviana.

22:00 h. Cena: hamburguesas

23:00 h. Gran fiesta temática: personajes fantásticos o mitológicos. Organizada por la Asociación de Peñas y amenizada por el grupo Alicia y Juan Carlos. Después seguirá la fiesta con Pyros, con premios a los más originales. Bingo en el descanso

Martes 2 de septiembre

11:00 h. Santa misa ofrecida por los quintos a nuestra patrona la Virgen de los Remedios

12:00 h. Juegos para todos

13:00 h. Baile-vermú, amenizado por la charanga Gurugú

13:30 h. Concurso de tartas y tortillas

15:00 h. Tradicional cocido.

17:00 h. Fiesta de los quintos amenizada por la charanga El Boquerón.

18:30 h. Campeonato de bolos mujeres-hombres

18:45 h. Degustación de tinto de verano.

22:00 h. Bacalao a la Vizcaína en el salón de La Panera para los participantes del Campeonato de Bolos.

23:00 h. Discomóvil con Dj Dari

00:00 h. Entrega de premios y chocolatada fin de fiestas.