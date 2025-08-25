El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un autobús de Auvasa con destino al recinto ferial. R. O.

Valladolid amplía el horario de autobús urbano durante las fiestas: líneas y frecuencias

Auvasa habilitará entre el 5 y el 14 de septiembre la lanzadera gratuita que conecta la plaza de Poniente con el recinto ferial

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:42

La Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo están a la vuelta de la esquina y servicios como Auvasa ya han anunciado los cambios que se llevarán a cabo durante los días que se prolonguen los festejos de Valladolid. En concreto, se ampliarán los horarios de las líneas ordinarias de los autobuses urbanos entre los días 5 y 14 de septiembre y, además, se habilitará una lanzadera entre la plaza de Poniente y el recinto ferial.

Así, tal y como ha informado la propia compañía, se mejorará y prolongará el servicio en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 hasta las 23:00 horas de ambas cabeceras. Por su parte, en la línea 4 (Pinar de Jalón-Fuente Berrocal) el último servicio de ambas cabeceras será a las 22:30 y a las 23:00 horas, del centro de Valladolid a los barrios. La línea 5, que conecta La Victoria con Santa Ana (Entrepinos), en los días festivos tendrá horario de laborables a partir de las 17:30 horas.

Por otra parte, la línea 18 (Puente Duero-San Isidro-La Cistérniga) tendrá su último servicio a las 23:00 horas de plaza España a La Cistérniga (salida 22:15 horas de Puente Duero) y a esa misma hora de Dos de Mayo a Puente Duero (salida 22:30 horas de La Cistérniga). La línea 19 tendrá su último servicio a las 23:00 horas de Puente Duero a plaza Circular.

Por último, la línea 24 tendrá su último servicio a las 22:30 horas de La Overuela a plaza de Poniente y a las 23:00 horas del paseo de Isabel la Católica a La Overuela.

Además, se habilitará de nuevo la línea Lanzadera R, que conecta la plaza de Poniente con el recinto ferial, que tendrán una frecuencia aproximada de quince minutos. Se ampliará el horario y será gratuita, aunque es necesario pasar el bono o solicitar billete.

