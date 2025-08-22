Auvasa duplica el servicio búho en ferias y añade una lanzadera gratuita al recinto ferial

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 07:14 Comenta Compartir

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo constituyen uno de los principales eventos culturales y de ocio en la ciudad de Valladolid, periodo en el que la empresa de transportes Auvasa maximiza su oferta de servicios para posibilitar que los vecinos de Valladolid, así como todas las personas que nos visitan estos días, puedan desplazarse de una forma cómoda y segura utilizando el autobús como medio de transporte.

En estos días se ponen a disposición del transporte urbano todos los recursos materiales y humanos de los que dispone la empresa para posibilitar la asistencia a los diferentes eventos en la ciudad. Personal de conducción e inspección, plantilla de taller y cocheras aúnan sus esfuerzos para ofrecer una completa oferta de servicios con los más altos niveles de calidad.

Las principales líneas ordinarias mejoran las frecuencias en horario de tarde, prolongando los últimos servicios con salida de cabecera a las 23:00 h, en el caso de las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Además, la línea 5 tendrá servicio cada 30 minutos a partir de las 17:30 horas en días festivos, con servicio equivalente al de días laborables.

La línea 4 tendrá último servicio a las 22:30 horas de ambas cabeceras y a las 23:00 horas del centro a los barrios, mientras que la línea 24 tendrá último servicio desde La Overuela a las 22:30 horas y hasta las 23:00 horas en Paseo Isabel La Católica.

En el caso de la línea circular C1, el último servicio saldrá a las 22:30 horas de La Victoria a Parquesol, y el último servicio de Parquesol a La Victoria a las 23:00 horas de la noche.

Se presta, por lo tanto, servicio de líneas ordinarias con horarios de máxima oferta de servicio, incrementándose el número de vehículos utilizados durante la tarde y prolongando los horarios de salida de las últimas expediciones.

Nueva lanzadera gratuita

El recinto ferial, situado junto al Estadio José Zorrilla, es asimismo uno de los puntos de mayor interés estos días, con la oferta de ocio como principal centro de atracción de viajes en autobús.

Por este motivo, se prestará también servicio con una línea lanzadera desde la Plaza de Poniente a las inmediaciones del recinto ferial (dársenas del estadio José Zorrilla), con salidas cada 15 minutos (o según demanda) y servicios hasta las 2 de la madrugada los días sábado 6, domingo 7, viernes 12 y sábado 13, y hasta la una de la madrugada del lunes 8 al jueves 11 y el domingo 14. Los primeros servicios comenzarán todos los días de fiestas a las 13:00 h. en pza. Poniente.

Como principal novedad, este servicio tendrá carácter gratuito, lo que permitirá acudir al real de la feria y entorno de la feria gastronómica de un modo fácil, rápido y cómodo durante toda la jornada.

Servicio nocturno 'búho'

Asimismo, y al igual que en años anteriores, se prestará servicio búho durante toda la semana de ferias, con horarios desde el centro de la ciudad en viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 4:00 horas en B1, B2, B3 y B4, y hasta las 3:00 horas para B5, y el resto de jornadas del periodo de ferias hasta las 2:00 horas.

Sin embargo, este año se duplica la oferta de servicio búho, con expediciones que saldrán cada 30 minutos desde la zona centro de la ciudad a los diferentes barrios de la ciudad, posibilitando que los desplazamientos de madrugada se puedan realizar utilizando el transporte público. Además todas estas nuevas expediciones prolongarán recorrido hasta barrios como La Overuela, en el caso del B1, o Pinar de Jalón y Fuente Berrocal, en el caso del B2.

Por lo tanto, los días 5, 6, 7, 12 y 13 de septiembre los búhos B1, B2, B3 y B4 saldrán de la zona centro cada 30 minutos desde las 00:00 horas y hasta las 04:00 horas, mientras que el resto de los días lo harán de 00:00 horas a 02:00 horas.