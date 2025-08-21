La Feria de Artesanía reunirá más de treinta talleres en el Salón
Las casetas podrán visitarse del 29 de agosto al 7 de septiembre
Palencia
Jueves, 21 de agosto 2025, 13:10
La capital palentina se prepara para acoger una nueva edición de la Feria de Artesanía de Palencia, que este año alcanza su vigésimo sexta edición. El Paseo del Salón de Isabel II se transformará del 29 de agosto al 7 de septiembre, en el marco de las Fiestas de San Antolín, en un gran escaparate al aire libre con 34 expositores de oficios artísticos y creativos procedentes de distintas provincias de Castilla y León y de otras comunidades vecinas.
La XXVI Feria de Artesanía de Palencia está organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León.
La feria ofrecerá a lo largo de diez días un espacio donde tradición e innovación se dan la mano, con propuestas que van desde la joyería, la cerámica o el vidrio hasta la marroquinería, la cosmética natural, la ilustración o la decoración textil. Todo ello con un denominador común: piezas elaboradas de manera artesanal que reflejan la personalidad y el oficio de cada creador.
Entre los participantes se encuentran talleres palentinos como Las Hijas de Lola (bisutería), Victoria París (cerámica), Pomada Delapura (cosmética y cuidados), La Vaca Azul (marroquinería), Niquis del Páramo (diseño gráfico) o LamoonDa (puzzles de madera). Junto a ellos compartirán espacio con profesionales de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora, además de artesanos invitados de Asturias, Navarra, Aragón y Galicia.
Para el público, la feria supone la oportunidad de descubrir piezas únicas, conocer directamente a los artesanos y adquirir objetos con valor cultural y artístico, en un entorno que invita al paseo y a la compra responsable. Estará abierta de 11:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 22:00 horas, con acceso libre.
XXVI Feria de Artesanía de Palencia
Artesanos participantes:
ARCOIRIS (LUGO)
ALEX FITIERS (ZARAGOZA)
LLUE VIDRIEROS (ASTURIAS)
LAS HIJAS DE LOLA (PALENCIA)
HNOS. ORTA OLIVO-BOJ (NAVARRA)
ER NATURAL SILK (BURGOS)
KARKADÉ (VALLADOLID)
ENJOYABLE (LEÓN)
VICTORIA PARÍS (PALENCIA)
IKIGAI JOYERIA ARTESANA (SEGOVIA)
POMADA DELAPURA (PALENCIA)
ARTESANIA MAYO (LEÓN)
MARÍA JESÚS HDEZ (VALLADOLID)
89 GRADOS LIBROS (VALLADOLID)
TALLER CRUZ (SALAMANCA)
LUZ DE VELA (VALLADOLID)
LA VACA AZUL (PALENCIA)
CRISTASABEL (BURGOS)
JABÓN ZORRO D'AVI (ZAMORA)
GRELEMER (VALLADOLID)
NIQUIS DEL PÁRAMO (PALENCIA)
BITUKO (LEÓN)
REZA BAHARLOU (SALAMANCA)
PIPAPAPER (VALLADOLID)
HIEROS (BURGOS)
ARANTXA BISUTERIA (VALLADOLID)
AMAYA BARAHONA (BURGOS)
LIBELULA (SEGOVIA)
EL POZO AMARILLO (VALLADOLID)
FIVI Y EL PAPEL (ÁVILA)
LAMOONDA (PALENCIA)
BILOBA JOYERIA (VALLADOLID)
ARTESANOS DEL CUERO BONETE (VALLADOLID)
PEDRO SEQUEROS (SALAMANCA)
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.