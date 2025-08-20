Ocho casetas en Pío XII y el Salón reeditarán la Feria de Día con precios unificados

Un precio unificado de 4 euros. Ocho casetas en dos emplazamientos: el parque del Salón y la plaza de Pío XII. La Feria de Día ... vuelve por San Antolín y funcionará entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre. El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado una nueva edición de la Feria de Día, otra cita muy esperada dentro del programa de las fiestas de San Antolín. El evento, popularmente conocido como las casetas, se celebrará del 28 de agosto al 6 de septiembre y reunirá a ocho establecimientos hosteleros, que ofrecerán tapas acompañadas de bebida a un precio de 4 euros, 50 céntimos más que el año pasado, que se justifican en la subida de los precios de los alimentos. El hostelero coordinador de la iniciativa, Félix Teruel, del bar Metropolitan, calcula que la feria generará medio centenar de contratos durante esos días, al tiempo que recalca que el montaje de cada caseta y los gastos que genera están entre 10.000 y 12.000 euros. «Estamos hablando de todo, del alquiler de caseta, quien no la tenga, del montaje, jaimas, actividades, salarios y gastos fijos. Es un esfuerzo, para muchos titánico, y una mala feria puede ahogar el negocio», ha agregado.

La feria contará con las dos ubicaciones habituales: Plaza Pío XII y El Salón, donde se instalarán un total de ocho casetas. Este año destaca la incorporación de dos establecimientos que participan por primera vez, La Comandancia (Zona Pío XII) y La Malhablada (Zona Salón), que se suman al resto de participantes: Casco Viejo y Green Dorner Kebab en Plaza Pío XII; y Bowling Sport, Punto de Encuentro, Cervecería Nueva Essencia y Cervecería Metropolitan en El Salón.

Durante la presentación, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado la importancia de esta iniciativa en las fiestas subrayando que «es una actividad pensada para un público muy variado dentro de San Antolín. Anima y da vida a las calles, creando un ambiente atractivo para que los palentinos y visitantes disfruten de la gastronomía local. Además, genera un flujo constante de personas que aprovechan para participar en otras actividades de la ciudad, funcionando como un eje de conexión con el resto de la programación. Cada año trabajamos para mejorar la experiencia, ofrecer nuevas propuestas y contribuir a que los palentinos y visitantes pasen momentos agradables y divertidos durante las fiestas», ha dicho.

La organización ha cerrado además acuerdos de colaboración con Coca-Cola, Agua de Lebanza, Bodegas Remigio Salas y Bodegas Torondos, reforzando la proyección del evento. Como parte de la programación complementaria, está prevista la actuación del grupo Los 4 Kantones, el jueves 28 de agosto.

El horario de apertura será de 12:30 a 16:30 horas en turno de mañana y de 20:00 a 01:30 horas por la tarde. Además, los sábados 30 de agosto y 6 de septiembre, así como el día 2 de septiembre, festividad del patrón, as casetas permanecerán abiertas de forma ininterrumpida, prolongando así la oferta gastronómica.

El Ayuntamiento de Palencia no tiene constancia de que haya otras rutas o actividades gastronómicas ligadas a San Antolín organizadas por otros hosteleros. «Puede ser, pero a mí no me consta y no se han dirigido al ayuntamiento», ha dicho la concejala del área, si bien ha insistido en que todos los establecimientos hosteleros tienen una oferta gastronómica «muy variada, muy rica, digna de visitar y en otro tipo de ambiente. O sea, cada una de las ofertas se refiere a un público diferente y yo creo que esto no es competencia directa. Al final, en fiestas hay gente para todos los gustos, hay público para todo tipo de consumiciones y afortunadamente creo que hay negocio también para todos», ha argumentado.

No obstante, Félix Teruel, hostelero coordinador de la Feria de Día, ha constatado el respaldo del Ayuntamiento de Palencia y de la Cámara de Comercio, pero no de asociaciones de hostelería. «El 2019 fue el último año que se hizo por medio de una de las asociaciones que había en ese momento, parece que en este momento está disuelta ya esa asociación. A día de hoy las asociaciones de hostelería de la capital están desvinculadas totalmente de la iniciativa. Desde el 2019 optamos por hacerlo directamente nosotros y a día de hoy esta es la situación, eso no quiere decir que el día de mañana se cambie», ha explicado el hostelero, al tiempo que la concejala ha añadido que ellos sufragan todos los gastos y no reciben ayuda económica por parte dle Ayuntamiento. «El Ayuntamiento limpia como cada día y como cada fiesta corresponde, y ellos se ocupan del recinto especialmente», ha dicho respecto a la limpieza.

«Ojalá hubiera otro grupo de hosteleros que sacara otro tipo de actividad porque todo es bueno para Palencia, todo es bueno para la hostelería, y hay que animar a la gente a que lo haga y al público a que responda bien ante las iniciativas», señala Félix Teruel.

La feria tiene una consolidada trayectoria ya que se lleva organizando casi un cuarto de siglo. En 2003, un total de 37 bares y restaurantes de la capital palentina participaron en 'De tapas por Palencia', sacando sus casetas a la calle en diez zonas distribuidas por la Calle Mayor en todo su recorrido, la Plaza Mayor, la Plaza de Abilio Calderón, San Miguel, San Pablo, la Catedral y el Patio de Castaño. Ese año, la tapa y la bebida costaba 2 euros. Dos años antes, en el germen de esa iniciativa gastronómica enmarcada en las fiestas de San Antolín, en 2001, los 19 bares y restaurantes participantes ofrecían a sus clientes en sus establecimientos esa tapa y bebida por 300 pesetas.