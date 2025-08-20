El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambiente en la Feria de Día, en las fiestas de San Antolín del año pasado. Marta Moras

Ocho casetas en Pío XII y el Salón reeditarán la Feria de Día con precios unificados

Cada hostelero contempla un gasto fijo de entre 10.000 y 12.000 euros en una iniciativa que prevé generar medio centenar de contratos

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:18

Un precio unificado de 4 euros. Ocho casetas en dos emplazamientos: el parque del Salón y la plaza de Pío XII. La Feria de Día ... vuelve por San Antolín y funcionará entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre. El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado una nueva edición de la Feria de Día, otra cita muy esperada dentro del programa de las fiestas de San Antolín. El evento, popularmente conocido como las casetas, se celebrará del 28 de agosto al 6 de septiembre y reunirá a ocho establecimientos hosteleros, que ofrecerán tapas acompañadas de bebida a un precio de 4 euros, 50 céntimos más que el año pasado, que se justifican en la subida de los precios de los alimentos. El hostelero coordinador de la iniciativa, Félix Teruel, del bar Metropolitan, calcula que la feria generará medio centenar de contratos durante esos días, al tiempo que recalca que el montaje de cada caseta y los gastos que genera están entre 10.000 y 12.000 euros. «Estamos hablando de todo, del alquiler de caseta, quien no la tenga, del montaje, jaimas, actividades, salarios y gastos fijos. Es un esfuerzo, para muchos titánico, y una mala feria puede ahogar el negocio», ha agregado.

