Usuarios del Centro de Vida Activa Arca Real se inscriben en la peña para mayores. A. Mingueza

Valladolid tendrá la primera peña de mayores para fiestas: «Esperábamos 200 inscripciones y ya se han duplicado»

Los Centros de Vida Activa presentan esta iniciativa con el objetivo de involucrar en las celebraciones a quienes superan los 65 años de edad

Lorena Arias Duque

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:08

Con observar un poco el conjunto de quienes salen a divertirse en las fiestas patronales, nadie diría que estos eventos son solo cosa de jóvenes ... y, sin embargo, el grueso de la oferta recreativa parece ignorar que también las personas mayores quieren y pueden pasarlo en grande. He aquí el punto de la iniciativa 'Peña con Solera' que han puesto en marcha los Centros de Vida Activa del Ayuntamiento de Valladolid, de cara a las próximas Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, dirigida a los mayores de 65 años «que deseen vivir las celebraciones de una forma diferente, activa y participativa».

