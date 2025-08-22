Valladolid tendrá la primera peña de mayores para fiestas: «Esperábamos 200 inscripciones y ya se han duplicado»

Con observar un poco el conjunto de quienes salen a divertirse en las fiestas patronales, nadie diría que estos eventos son solo cosa de jóvenes ... y, sin embargo, el grueso de la oferta recreativa parece ignorar que también las personas mayores quieren y pueden pasarlo en grande. He aquí el punto de la iniciativa 'Peña con Solera' que han puesto en marcha los Centros de Vida Activa del Ayuntamiento de Valladolid, de cara a las próximas Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, dirigida a los mayores de 65 años «que deseen vivir las celebraciones de una forma diferente, activa y participativa».

Se trata, pues, de una nueva peña, como cualquier otra de la ciudad que, por supuesto, ostentará sus propias camisetas y pañuelos, pero que estará compuesta exclusivamente por personas correspondientes a dicho grupo de edad y que, además, contará con un programa específico para sus miembros durante las fiestas. «Es un proyecto novedoso que propuso el concejal Rodrigo Nieto para este año porque no había una iniciativa parecida y vimos la oportunidad de crearla», explica Caridad Torrecilla, directora del Servicio de Iniciativas Sociales. «La idea es que las personas mayores se involucren en las fiestas y puedan disfrutarlas de manera inclusiva y segura», señala.

Entre las actividades y ventajas que ofrece el programa con esta finalidad, los mayores que participen tendrán una plaza preferente encabezando el desfile de peñas hacia el pregón, con punto de encuentro diferenciado y, como indica una comunicación oficial del consistorio, «la advertencia de que, como en cualquier peña, existe la posibilidad de mancharse durante el recorrido». Además, se organizará una merienda en Las Moreras y una sesión de baile con «música pensada para el público mayor» y se podrá participar en el récord Guinness y otras actividades destacadas de las peñas.

A día de hoy, ya constan centenares de inscripciones y la convocatoria continúa abierta hasta el 22 de agosto. «Lo propusimos a los Centros de Vida Activa con la expectativa de que se apuntaran unas 200 personas, pero la realidad está duplicando esa cifra, así que es evidente que el programa está teniendo muy buena acogida», asegura Torrecilla. La inscripción puede realizarse en cualquiera de los Centros de Vida Activa, con el requisito de superar los 65 años de edad, rellenando un listado disponible en conserjería con el nombre completo, número de DNI, firma y la talla de camiseta. Esta prenda también podrá recogerse en el mismo centro de la inscripción, dentro de un plazo que concluirá la primera semana de septiembre.

El Ayuntamiento destaca que la 'Peña con Solera' «tendrá continuidad más allá de las fiestas, con presencia en eventos como la ofrenda floral a San Pedro Regalado y otras actividades culturales y festivas a lo largo del año», puesto que la intención es «reforzar el papel de este colectivo como protagonista de las celebraciones y del día a día de Valladolid». Además, añade la directora de Iniciativas Sociales, «se pide a la gente que dé muchos datos – su nombre, DNI, hasta su talla de vestir – y por lo tanto no queremos que la iniciativa se limite a las fiestas, sino perpetuarla más allá en eventos próximos». Toda la información relativa a este proyecto puede consultarse tanto en las pantallas de los Centros de Vida Activa como a través del Servicio 010, así como mediante cartelería y en los consejos de centro.