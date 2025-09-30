El vallisoletano Iván Rojo dice adiós a 'Operación Triunfo'

Sonia Quintana Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

Se había convertido en el concursante más controvertido de esta edición y llevaba días en el ojo del huracán después de protagonizar varias polémicas en redes sociales. Solo el 16% del público se decantó por salvarle. El vallisoletano Iván Rojo, que interpretó 'It's my life', de Bon Jovi, se ha convertido en el primer expulsado de la Academia de 'Operación Triunfo'. «Con casi cuatro millones de votos recibidos, los espectadores de 'Operación Triunfo' han decidido con el 84% de los votos que quien debe seguir en la Academia sea... ¡Claudia Arenas!«, decía Chenoa, dejando al vallisoletano fuera de juego.

Había contado a sus compañeros que estaba seguro de que Valladolid estaría volcado con él e iba a recibir un apoyo en masa de sus paisanos. No había dejado de hablar de la popularidad que le iba a dar el programa. «Yo tengo claro, y lo tengo clarísimo, porque conozco mi ciudad, que Valladolid tiene que estar revuelta, ¿sabes?«, dijo hace unos días durante una conversación que tuvo con sus compañeros. »Yo voy a llegar y va a ser súper guay. Lo tengo clarísimo. Yo es que hice entrevistas con todos los periódicos, porque se volcaron un montón«, les explicó. Se había convertido en el concursante más polémico.

«Me sabe mal por Iván, porque ha intentado entrar en varias ediciones...», apuntó Galera, responsable del 'casting' de 'OT'. «Todos tenemos derecho a equivocarnos, a levantarnos, a intentarlo, a pelear, a perseverar, a ser de la manera que uno crea que tiene que ser, a rectificar como uno tiene que ser...», le dijo Chenoa, presentadora de esta edición del 'talent'. «Tienes tanto tiempo para hacer tantas cosas, Iván. Y por favor, lo principal y lo primordial: refúgiate siempre en los tuyos, en los que te quieren, en los que te van a decir las cosas con mucho amor y cariño».

Iván Rojo y su compañera Claudia Arenas, momentos antes de conocer los votos del público.

La despedida de Iván no fue lo único que dejó la segunda gala del concurso televisivo. Los triunfitos nominados por el jurado fueron Max, Salma, Crespo y María Cruz. Los profesores salvaron a Crespo y los compañeros, a María Cruz, por lo que Salma y Max se verán las caras ante el público de la próxima semana.