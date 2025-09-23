El vallisoletano Iván Rojo, tras salir nominado en OT: «Tengo clarísimo que Valladolid estará revuelta» Las redes se llenan de memes con las expectativas que tiene el 'triunfito', vecino de Tudela, de su regreso a la provincia en caso de salir expulsado de la Academia

Ha sido el primer nominado de esta edición de Operación Triunfo, pero Iván Rojo, el primer vallisoletano en participar en el 'talent show' musical, tiene «clarísimo» el impacto que su participación en el concurso está generando en 'su' Tudela de Duero, en particular, y en la provincia, en general: «Valladolid tiene que estar revuelta».

Así se lo ha hecho saber a sus compañeros en la Academia horas después de situarse en la cuerda floja al no convencer al jurado -compuesto por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero- con su actuación («la afinación ha ido y ha venido», le espetaron). «Lo tengo clarísimo, porque conozco a mi ciudad; tiene que estar Valladolid revuelta. Lo tengo clarísimo porque ya desde antes estaba... Hice entrevistas con todos los periódicos, se volcaron un montón; también puede ser guay eso de repente», comenta el 'triunfito' vallisoletano.

Unas afirmaciones sobre las expectativas de su regreso a tierras vallisoletanas que no han pasado desapercibidas en redes sociales. Plataformas como 'X' se han llenado de memes, con fragmentos de vídeo sobre estas declaraciones incluidos, sobre cómo ve Iván Rojo su vuelta a la ciudad tras su paso por el 'talent show' musical.

lo que iván rojo imagina que va a pasar cuando vuelva a valladolid la semana que viene pic.twitter.com/uNX5bzuvNf #OTDirecto23S — minx. (@etheIcocain) September 23, 2025

Ivan teniendo récord de periódicos vendidos, récord de bernabeus llenos y a toda Valladolid detrás de el #OTdirecto23S pic.twitter.com/pbQbRr1j2n — palitoTuFinca 🫧 (@palito_Pica) September 23, 2025

«Salvar Iván Rojo. No dejemos que Valladolid entre en depresión», comenta una usuaria, bajo el hashtag #OTDirecto23S, una etiqueta habitual en la red social para seguir de cerca el desarrollo diario el programa. «Valladolid según Iván Rojo», dice otro, con sorna, acompañado de un 'gif' en blanco y negro de una plaza abarrotada de público.

También ha recurrido a la ironía otro usuario: «Iván cuando llegue a Valladolid: ¡¡¡ YA ESTOY AQUÍ !!! Haced una fila y os firmo autógrafos. Los vallisoletanos intentando reconocer quién es». «Así se encuentra en estos momentos la puerta del estadio JOSÉ ZORRILLA en Valladolid esperando la llegada del cantante Internacional Iván Rojo», bromea otro usuario de X, con una imagen acompañada de una manifestación anterior.

Su pueblo, Tudela de Duero, está completamente volcado con el joven cantante y, de hecho, el lunes el Ayuntamiento habilitó el Salón de Plenos para proyectar la gala 1 y que todos aquellos que lo desearan se reunieran para apoyar a su vecino.

