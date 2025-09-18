El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los acusados de la operación Almendro, durante la primera sesión en la Audiencia de Valladolid. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Solo uno de los acusados por narcotráfico de la operación Almendro reconoce los hechos

El resto de los investigados se desvinculan del entramado delictivo y alegan autoconsumo o que nunca se han dedicado a la compra de droga

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:48

Todos, a raíz de su testimonio, tienen una explicación para desprenderse de los hechos, bastante graves a tenor de las peticiones de prisión, que se ... les acusan. Y quien no la tiene, por el hallazgo de sustancias que le se incautaron en uno de los registros, ha pactado con Fiscalía una pena de cárcel de 6 años y un día de prisión por un delito contra la salud pública. Se trata de Enrique C. G., vecino de Morales de Toro, a quien le incautaron varias sustancias estupefacientes cuyo valor en el mercado ilícito hubiera superado los 3.600 euros y que este jueves, en la segunda sesión del juicio por la operación Almendro ha reconocido los hechos para llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Un pacto de seis años y un día de privación de libertad, con una multa de 16.500 euros, tras aplicarle el atenuante de drogadicción.

