La Fiscalía pide 82 años de prisión para un grupo de narcos que extorsionaba y secuestraba a personas

Parte de la operación 'Almendro' llegará este mes de septiembre a juicio en la Audiencia de Valladolid. Y será solo el entramado delictivo por ... el que un grupo dedicado al narcotráfico, con dos personas con su base de operaciones en la provincia (T. G. T. y V. C. G.), fue desmantelado por el grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional tras incautarles más de tres kilos de un cóctel de sustancias.

Delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas por los que los diez acusados se enfrentan a una pena de prisión global de 82 años y medio y unas multas totales de 632.000 euros.

La investigación se inició en febrero de 2024 sobre las dos personas vallisoletanas. En las primeras diligencias practicadas se pudo comprobar la estrecha colaboración de otro individuo, residente en un pueblo de Zamora, que distribuía droga en su localidad. Entre los tres formaban un grupo muy unido, hasta el punto de compartir un trastero para guardar las sustancias.

Seguidamente, se logró localizar un domicilio en Madrid capital, propiedad de una de las acusadas, y se investigó a un grupo de cinco personas con los que la mujer mantenía una fluida relación, consiguiendo más tarde identificar al individuo, líder operativo del grupo, que abastecía de 'speed' a la joven y que esta luego distribuía por Madrid, Valladolid y Zamora. Era el conocido como 'Nolo', uno de los cabecillas de todo el entramado.

Finalmente, la Policía Nacional de Madrid y de Valladolid explotaron en mayo del año pasado la operación 'Almendro' que arrojó otros presuntos delitos aún por juzgar, pues en la Audiencia Provincial solo se abordará el tráfico de sustancias estupefacientes.

En un chalé de Estremera completaban 'misiones' como «pasar la lijadora» a los retenidos ilegalmente

Todos ellos en Madrid y llevados a cabo por los cinco miembros de la ramificación madrileña, donde, por cierto, se hallaba 'Nolo'. Este se había encargado de «patrocinar el chalé de Estremera» por el que el cabecilla se había gastado «entre cuatro mil y seis mil euros (según la investigada vallisoletana)».

La existencia de ese inmueble lo conoció la Policía Nacional en plena investigación contra el narcotráfico. Era abril de 2024 y en ese momento se pensaba que se iba a utilizar de garaje-trastero para almacenar sustancias, pues en Valladolid ya existía un espacio similar que utilizaban los sospechosos vallisoletanos. Pero en todos esos pinchazos telefónicos, ampliados a los cinco investigados de Madrid, empezó a asomar el término 'misión'. 'La misión', concretamente.

Macgyver

Aunque el grupo de Estupefacientes de Valladolid ahondó principalmente en el delito contra la salud, no obvió esas presuntas misiones que se ejecutaban siempre a las órdenes de 'Nolo'. Y todas ellas en el chalé de Estremera, donde se descubrió por escuchas e investigaciones que se cometían «extorsiones y detenciones ilegales». Hasta «secuestros», como reconoció otro de los investigados en Madrid (M. I. G.), al tener amarrado a un individuo varios días. El propio M. I. G. llegó a amenazar, según recogía el atestado policial, con «pasar la lijadora» a los retenidos en lo que él mismo denominada 'La misión de MacGyver' y en la que se ocasionaba «mucho daño».

Escuchas que certificaban esos indicios y que volvieron a poner de manifiesto en un oficio de mayo, días antes de que explotara la operación 'Almendro'. 'Nolo' encargó un trabajo a M. I. G., siempre relacionado con los hechos violentos y partícipe en ajustes de cuentas, para trasladarse hasta Barcelona, pero un ingreso hospitalario por un fuerte dolor en la cabeza le libró de llevar a cabo su nueva 'misión'.

Traviata

Porque para la Policía Nacional, M. I. G. fue el miembro del grupo que se encargaba de la parte «más peligrosa y conflictiva». Por un lado, gestionaba la compra de una pistola a un amigo al que intentaron agredir. Con esa amistad planeó también que la próxima vez que le agredieran, subiese a los agresores 'a la finca' y allí 'cantarán la Traviata', «confirmando que el chalé de Estremera lo utilizan para ajustar cuentas con grupos rivales». Además, presume de trabajar para 'Nolo' al completar labores de todo tipo, «siempre de carácter violento».

Hechos que se llevaban a cabo presuntamente a la par que movían la droga por varios rincones de diferentes puntos de la geografía nacional. Hasta que empezaron a caer los sospechosos en una nueva operación antidroga en Valladolid para incautar un gran cóctel de drogas.

Además, también intervinieron 11.500 gramos de una sustancia para la fabricación de metanfetamina, dos garrafas con 40 litros de metyloamina que es un precursor para metanfetamina, una pistola eléctrica, una pistola de aire comprimido con perdigones y dos navajas. A todo ello, cabe añadir la localización de cinco coches y 4.830 euros, además de libros con anotaciones manuscritas y diversos útiles para la preparación de las sustancias estupefacientes.