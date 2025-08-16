El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Droga incautada tras la operación 'Almendro' en Valladolid. El Norte
Valladolid

La Fiscalía pide 82 años de prisión para un grupo de narcos que extorsionaba y secuestraba a personas

La investigación del grupo de Estupefacientes, que desveló el resto de delitos, se inició en Valladolid por lo que en la Audiencia Provincial solo se juzgará el tráfico de drogas

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:25

Parte de la operación 'Almendro' llegará este mes de septiembre a juicio en la Audiencia de Valladolid. Y será solo el entramado delictivo por ... el que un grupo dedicado al narcotráfico, con dos personas con su base de operaciones en la provincia (T. G. T. y V. C. G.), fue desmantelado por el grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional tras incautarles más de tres kilos de un cóctel de sustancias.

