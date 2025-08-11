Arde una nave en un aparatoso incendio en Pinar de Jalón

El humo y las llamas, de varios metros, eran visibles la madrugada de este lunes, frente al colegio San Agustín, hacían saltar las alarmas por ... el origen y la peligrosidad del fuego, que se inició en una nave sin actividad situada apenas a unos metros de una instalación industrial dedicada al reciclaje y almacenamiento de palets ubicada entre la carretera de Madrid y la avenida de Zamora, en Pinar de Jalón.

El riesgo de propagación (por la cercanía a gran cantidad de madera apilada y a una zona de pinar y rastrojo que actúan como combustible en caso de incendio) hizo que hasta cuatro dotaciones y un vehículo de mando de bomberos acudieran a la nave donde se originó el fuego para centrar sus esfuerzos durante más de cuatro horas y tratar de sofocar con la mayor rapidez posible las llamas, proceder a refrescar y perimetrar la zona y evitar que el fuego se extendiese tanto a la nave de reciclaje de palets como a la zona de vegetación cercana.

En los trabajos participaron casi una veintena de efectivos (de los parques de Canterac y de Las Eras) que se fueron relevando a medida que pasaban las horas. Afortunadamente, las llamas, de este incendio no ha dejado daños personales, pero han afectado a la estructura de la nave cuyos propietarios están a la espera de ser localizados. Se trata además de una zona conocida paras los bomberos de Valladolid, que han intervenido en ocasiones anteriores en incendios que se han originado en zonas de maleza durante el verano.

Más salidas

Precisamente, las altas temperaturas (anoche las mínimas marcaban 20,1 grados en la capital) provocaron que en ese intervalo en el que los bomberos sofocaron este incendio entrasen varias llamadas al parque central que requerían la intervención de efectivos, como el aviso que dio un vecino de la calle Asunción. Fue poco antes de las dos de la madrugada, cuando el hombre alertó a los servicios de emergencias del intenso olor a quemado que parecía salir de una vivienda aunque posteriormente se comprobó que se trataba de un pequeño conato que provenía de un patio interior y que no requirió mayor intervención por parte del servicio de extinción de incendios.

Una hora más tarde, en torno a las tres de la madrugada de este lunes, los bomberos sofocaron un pequeño fuego en una zona de rastrojos en la calle Padre José Acosta, donde intervinieron durante unos veinte minutos y, casi al mismo tiempo, a las 3:07 horas efectivos del servicio de extinción de incendios acudieron a una comprobación de humo en una vivienda de la calle Luna, que resultó ser una falsa alarma.