Cuatro fuegos permanecen en gravedad 2 y otros cuatro alcanzan el uno en León, Ávila, Zamora y Palencia En el zamorano Molezuelas de la Carballeda, con 700 vecinos evacuados, trabajan 43 medios y en Yeres de León, con 800 vecinos confinados, otros quince equipos

Incendio entre las comarcas de El Bierzo y La Cabrera, en León.

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:27

Cuatro fuegos permenecen en nivel de gravedad dos en Castilla y León y otros cuatro alcanzan ya el nivel uno en las provincias de León, Ávila, Zamora y Palencia, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

En concreto, permanece activo y con un índice de gravedad dos el fuego de Molezuelas de la Carballeda en Zamora que comenzó a las 14.25 horas de este domingo y cuyas causas están en investigación. Actualmente trabajan en la zona 43 medios para intentar extinguir el fuego.

En este caso, la localidad de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), ha sido desalojada al igual que las vecinas Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosta, una evacuación que afecta a unos 700 vecinos.

Con un índice de gravedad 2 también se mantiene el fuego de Yeres en León, un incendio que está activo desde el sábado a las 16.33 horas, actualmente trabajan en la zona 15 medios. Este fuego ha obligado a desalojar o confinar a unos 800 vecinos de diferentes pueblos y ha afectado al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad

Igualmente, también en nivel 2, se encuentra el fuego de Benuza, también en León, que comenzó el pasado viernes, en este espacio trabajan también 15 medios.

Finalmente, en San Bartolomé de Pinares también se ha alcanzado la gravedad 2. El fuego comenzó el viernes a las 14.45 horas y en este momento trabajan 47 medios para acabar con este fuego.

Con índices de gravedad uno se encuentra un inciendo en Villafranca de El Bierzo (León), otro en Resoba (Palencia); un tercero en Orallo (León) y un cuarto en Fasgar (León).