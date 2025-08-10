Mañueco compromete la ayuda de la Junta para reconstruir todos los bienes afectados por los incendios El presidente asegura que el Gobierno autonómico será implacable con los autores de «estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas«

El Norte Valladolid Domingo, 10 de agosto 2025, 21:17 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió hoy la ayuda del Gobierno autonómico para reconstruir todos los bienes afectados por los incendios forestales que estos días están afectando de forma reiterada y grave a las provincias de León, Zamora, Ávila y Palencia, a la vez que recalcó que está centrado en la extinción de los mismos.

Además, según publica en su cuenta oficial de X, varios de estos fuegos podría haber sido provocados, por lo que asegura que «amos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico y natural».

Además, trasladó su agradecimiento a todas las personas que están luchando contra el fuego y reclamó mucha precaución a los vecinos de las zonas afectadas.

Temas

Incendios forestales