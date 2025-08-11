Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago

ValladolidDos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
La Policía Municipal también ha arrestado a otro hombre en la calle Hornija al presenciar la agresión a su pareja
Valladolid
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:15
Noche con varios sucesos relacionados con la violencia de género y prácticamente de manera simultánea. Sobre las 6:00 horas de este domingo, la Policía ... Nacional, en colaboración con la Municipal, se han trasladado hasta la calle Santiago para intervenir en una pelea entre una pareja. Fueron los propios implicados los que alertaron de la agresión mutua, por lo que los agentes tras recoger las manifestaciones de los implicados procedieron a la detención de ambos.
No ha sido el único caso de violencia durante esta noche, pues minutos más tarde, en la calle Hornija, la Policía Municipal ha detenido a un hombre tras presenciar como este agredía a su pareja. Los propios agentes, que salían a esa hora de completar el turno de noche, fueron testigos por lo que arrestaron al implicado al suceder los hechos a escasos metros de las dependencias de la Policía Municipal de Delicias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.