Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid.
Valladolid

Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza

La Policía Municipal detiene a un hombre de 37 años por un delito de daños en una vivienda de la calle Donantes de Sangre

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:18

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido el pasado viernes a un hombre de 37 años por un delito de daños después de reventar las ... ventanas de un bajo en la calle Donantes de Sangre, muy próxima a la plaza de toros. Los hechos se desencadenaron a la hora de comer, cuando una patrulla fue alertada del incidente. Fue el propietario de un local cercano quien vio cómo el sospechoso se ensañaba contra las ventanas de la casa. Acto seguido, este mismo testigo presenció cómo llegaba la inquilina de la vivienda, que tras recibir una breve descripción se fue en busca del autor de esos desperfectos.

