Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido el pasado viernes a un hombre de 37 años por un delito de daños después de reventar las ... ventanas de un bajo en la calle Donantes de Sangre, muy próxima a la plaza de toros. Los hechos se desencadenaron a la hora de comer, cuando una patrulla fue alertada del incidente. Fue el propietario de un local cercano quien vio cómo el sospechoso se ensañaba contra las ventanas de la casa. Acto seguido, este mismo testigo presenció cómo llegaba la inquilina de la vivienda, que tras recibir una breve descripción se fue en busca del autor de esos desperfectos.

Con esa información, los agentes locales iniciaron una búsqueda por la zona, si bien no fue hasta una nueva llamada de la moradora de la vivienda cuando encontraron al presunto autor de los daños. De esta forma, se fueron hasta la calle Norte y se encontraron con una mujer muy alterada, pues en ese momento, según afirmó, había sido amenazada con varias armas blancas. Además, añadió dónde se hallaba el sospechoso, que se había ido hasta una terraza de un bar de la misma calle.

Mientras los agentes se encaminaban a interrogarle, este arrojó debajo de un coche dos objetos, que tras recuperarlos se comprobó que se trataban de una navaja y un cúter. A pesar de todo, este hombre no se resistió y durante el cacheo reconoció que había sido él la persona que había roto los cristales de la ventana y que esas armas eran suyas.

Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, mientras que la víctima, que aseguró que no conocía de nada al sospechoso, adelantó su intención de denunciar los hechos, tanto por los daños como por las amenazas de agresión en la vía pública.