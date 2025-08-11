Le requisan una navaja de 14 centímetros tras dar positivo en alcohol en el Paseo de Zorrilla

ValladolidLe requisan una navaja de 14 centímetros tras dar positivo en alcohol en el Paseo de Zorrilla
La Policía Municipal le ha retirado el carné al tener en ese momento solo cuatro puntos
Valladolid
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:15
La noche de este domingo, véase como madrugada del domingo, ha dejado al menos dos positivos en alcoholemia en la capital vallisoletana. Uno de ellos ... con sorpresa y que ha obligado a intervenir a la Policía Nacional. Ha sucedido en el Paseo de Zorrilla, a la altura de Hospital Militar, donde un hombre ha sido propuesto para sanción después de que se le interviniera una navaja de 14 centímetros tras dar positivo al volante. En ese mismo punto, le han retirado el carné al tener solo cuatro puntos.
Las infracciones en la vía pública han continuado, también en el Paseo de Zorrilla, donde la Policía Municipal ha interceptado a un hombre que ha dado positivo en alcohol y que circulaba con el permiso colombiano y de forma errática un furgón de grandes dimensiones.
