El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Clona la tarjeta de una empresa de Valladolid y gasta 9.105 euros en gasolineras de varios países

La Policía Nacional ha identificado al hombre, de origen serbio, gracias a la colaboración con las policías de Francia, Burlgaria y Serbia

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:51

Agentes de Policía Nacional en Valladolid han dado cuenta a la autoridad judicial de la identidad de un hombre como presunto autor de un delito de estafa. El pasado 6 de junio, el responsable de una empresa de transportes con sede en el polígono de San Cristóbal de la capital vallisoletana presentó una denuncia en las dependencias policiales de Parquesol en la que alertaba de un cargo fraudulento de un repostaje de un camión en una gasolinera de Vitoria, que había sido pagado mediante una tarjeta bancaria.

Esa tarjeta bancaria estaba físicamente en poder de uno de los conductores de su empresa que estaba realizando una ruta que no pasaba por esa estación de servicio, por lo que sospechaba que la tarjeta estuviera clonada. Igualmente, no reconocía el camión repostado como uno de los de su flota.

Noticias relacionadas

Detenida por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

Detenida por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias

La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias

Posteriormente, el día 20 de ese mes amplió la denuncia presentada al recibir nuevos cargos de repostajes pagados con esa tarjeta, esta vez en estaciones de servicio de Eslovenia, Alemania e Italia. La cuantía de los importes de repostaje alcanzó un total de 9.105,58 euros.

Los investigadores realizaron arduas pesquisas para determinar la identidad del hombre, que había pagado los repostajes con la tarjeta clonada. Para ello recabaron, los datos del vehículo que se había repostado y dado que se trataba de una empresa extranjera, de origen búlgaro, y realizaba rutas a través de Europa, se pusieron en contacto con diferentes policías europeas.

En concreto, la investigación contó con la ayuda de las policías de Francia, Bulgaria y Serbia que aportaron diferentes datos a los investigadores españoles, quienes finalmente pudieron determinar la identidad del varón que había realizado los repostajes fraudulentos, siendo un ciudadano de origen serbio. Toda la investigación y la autoría de los hechos ha sido trasladada mediante diligencias policiales a la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  3. 3

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  6. 6

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  7. 7

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  8. 8 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  9. 9

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Clona la tarjeta de una empresa de Valladolid y gasta 9.105 euros en gasolineras de varios países

Clona la tarjeta de una empresa de Valladolid y gasta 9.105 euros en gasolineras de varios países