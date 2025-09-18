Clona la tarjeta de una empresa de Valladolid y gasta 9.105 euros en gasolineras de varios países La Policía Nacional ha identificado al hombre, de origen serbio, gracias a la colaboración con las policías de Francia, Burlgaria y Serbia

Agentes de Policía Nacional en Valladolid han dado cuenta a la autoridad judicial de la identidad de un hombre como presunto autor de un delito de estafa. El pasado 6 de junio, el responsable de una empresa de transportes con sede en el polígono de San Cristóbal de la capital vallisoletana presentó una denuncia en las dependencias policiales de Parquesol en la que alertaba de un cargo fraudulento de un repostaje de un camión en una gasolinera de Vitoria, que había sido pagado mediante una tarjeta bancaria.

Esa tarjeta bancaria estaba físicamente en poder de uno de los conductores de su empresa que estaba realizando una ruta que no pasaba por esa estación de servicio, por lo que sospechaba que la tarjeta estuviera clonada. Igualmente, no reconocía el camión repostado como uno de los de su flota.

Posteriormente, el día 20 de ese mes amplió la denuncia presentada al recibir nuevos cargos de repostajes pagados con esa tarjeta, esta vez en estaciones de servicio de Eslovenia, Alemania e Italia. La cuantía de los importes de repostaje alcanzó un total de 9.105,58 euros.

Los investigadores realizaron arduas pesquisas para determinar la identidad del hombre, que había pagado los repostajes con la tarjeta clonada. Para ello recabaron, los datos del vehículo que se había repostado y dado que se trataba de una empresa extranjera, de origen búlgaro, y realizaba rutas a través de Europa, se pusieron en contacto con diferentes policías europeas.

En concreto, la investigación contó con la ayuda de las policías de Francia, Bulgaria y Serbia que aportaron diferentes datos a los investigadores españoles, quienes finalmente pudieron determinar la identidad del varón que había realizado los repostajes fraudulentos, siendo un ciudadano de origen serbio. Toda la investigación y la autoría de los hechos ha sido trasladada mediante diligencias policiales a la autoridad judicial.