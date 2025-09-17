La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias

Lo que más llamaba la atención de lo que se veía en unas alargadas mesas en la Comandancia de la Guardia Civil eran cuatro jamones ... de la marca Joselito y siete botellones de diferente añada de vino. Todo ello sustraído en bodegas Arzuaga en la madrugada del 4 de septiembre y que supuso el último golpe de la enésima y rebautizada banda del BMW de Valladolid. Sus miembros principales, de vuelta al mundo delictivo desde que salieron de prisión el pasado 14 de febrero, cayeron en una gran operación policial después de una noche de asaltos en Valladolid capital, Zaratán, Quintanilla de Onésimo (bodegas Arzuaga) y Tudela, con previo paso por Palencia, donde robaron un coche. Finalmente, fueron detenidos en Cigales para descanso y tranquilidad de la Guardia Civil. «Entendemos que su actividad delictiva durante este periodo se habrá finalizado», agrega el coronel de la Guardia Civil en Valladolid, Andrés Velarde.

Se les atribuyen, únicamente en los meses de verano, 38 asaltos a negocios de Valladolid, Palencia, Burgos y Zamora, además de una ristra de delitos de toda índole para que los cuatro detenidos fueran enviados directamente a prisión. En libertad quedaron dos personas, acusadas de un delito de receptación, y que eran las encargadas de dar salida a todos los productos robados. ¿Y dónde lo hacían? Principalmente en el quiosco Machote de la avenida de Segovia (su nombre ha sido borrado), en el barrio de Delicias. Allí, en la mañana del 4 de septiembre también se trasladó la Guardia Civil para registrar un local que ha estado en más de una ocasión en la diana de la Policía Nacional.

Se inspeccionó cada recoveco del establecimiento para afirmar que desde allí se daba salida a todo producto previamente robado, principalmente alcohol y tabaco. A esos registros se sumaron otros cuatro, uno de ellos en Huerta del Rey, para atar en corto a los detenidos y que no sucediese lo que pasó en junio. Porque esta gran operación de la Guardia Civil daba continuidad a otra de la pasada primavera. También con los mismos protagonistas y con el mismo 'modus operandi', si bien tras ser detenidos tras una persecución policial en la que se puso en peligro la vida de los agentes, los arrestados quedaron en libertad con cargos.

Quiosco de la avenida de Segovia, en Delicias, desde donde daban salida a los productos robados. A. Mingueza

Ahora querían que la historia no se repitiese y durante todo el verano, la Guardia Civil ha pasado noches en las carreteras de la provincia para pillarles con las manos en la masa. Seguimientos y vigilancias mientras los sospechosos perpetraban robos con una periodicidad de unos quince días, con especial énfasis en los estancos. Como sucedió a principios de agosto con una madrugada delictiva por Palencia y Burgos. Asaltaron, maza en mano, estancos de Castrillo de la Vega y Estépar, para cargar un BMW sustraído con centenares de cajetillas de tabaco. De igual forma, a mediados de agosto y con Castilla y León en llamas, se trasladaron hasta Benavente (Zamora) para continuar con robos a estancos. Aprovecharon que la Guardia Civil estaba en plenas labores de realojo de afectados para perpetrar su plan delictivo.

La Guardia Civil ha recuperado diez coches robados, aunque muchos de ellos han aparecido calcinados

Por su parte, también atacaron negocios de Grijota y Palencia, además del municipio vallisoletano de Villanubla en estos últimos meses.

Por todo ello se les imputan 38 delitos contra el patrimonio (cuatro de ellos en grado de tentativa y otros cuatro a estancos), tres de daños, uno contra la salud pública y tráfico de drogas, uno contra la seguridad vial, uno de pertenencia a grupo criminal y otro de blanqueo de capitales.

De igual manera, la Guardia Civil, en los registros domiciliarios y de una nave, hallaron 6.000 euros, herramientas para forzar cerraduras, mazas, destornilladores, martillos, equipos electrónicos para anular sistemas de seguridad, medios de ocultación y productos robados como jamones, botellas de licor, perfumes de alto valor económico, tabaco, dispositivos digitales y sustancias estupefacientes que hubieran alcanzado los 10.000 euros en el mercado ilícito. Además, se han conseguido recuperar diez vehículos, dos de ellos de alta gama, aunque la mayoría de los coches utilizados en los robos aparecieron calcinados, como sucedió con un BMW en Corcos del Valle.

Pero el final de la historia delictiva de la nueva versión de la banda del BMW (la Guardia Civil no utiliza este nombre en sus atestados) tuvo un inicio. Y este fue el 14 de febrero de este año. Ese día salieron de prisión después de cumplir condena por una ristra de delitos similares a los que les imputan ahora. De propina, además, algunos de ellos están investigados por ayudar a salir del centro penitenciario de Villanubla al narcotraficante Ángel Benito.

Desde que recuperaron la libertad que ahora han vuelto a perder, la oleada delictiva en la provincia empezó a incrementarse de forma exponencial, con su respectiva alerta entre la población del mundo rural. Entre sus primeras supuestas fechorías destacaron suculentos botines como los 60.000 euros en tabaco de un estanco de Alaejos, 25.000 euros en perfumes de una peluquería de Laguna y recaudaciones de máquinas tragaperras, entre otros aspectos.

Sus primeras incursiones iban en aumento hasta el 19 de mayo. Ese día aparecieron en un coche balizado, estacionaron y emprendieron el camino a por un Seat León aparcado en la calle Manuel Silvela. De Parquesol pusieron rumbo hasta Renedo, donde dejaron el vehículo balizado para ir todos los integrantes en el Seat sustraído.

Ese turismo fue seguido a distancia prudencial por los agentes. Y llegaron hasta Laguna de Duero, pero la «escasa luminosidad» del municipio y las calles vacías obligaron a desmontar el operativo. No quedaba otra que replegarse y aguardar en Renedo a la espera de que fueran a por su coche original tras una noche de palos a negocios y coches. En este tiempo de espera entró un aviso de robo de un Passat en Cigales y el gran robo de la Perfumería Avenida de Laguna. Eran las 2:10 horas del 19 de mayo.

Tres horas después apareció en Renedo el Seat León con las luces apagadas y a gran velocidad. «Se apean tres personas con el rostro cubierto y gorras negras, equipadas con barras de uña, herramientas y una bolsa de color rosa y se suben al coche balizado», reflejan los atestados de la investigación. Por el contrario, otra persona se va con el turismo anteriormente robado.

Coches balizados

Los guardias civiles tuvieron que elegir e intentaron dar el alto al vehículo balizado, si bien cuando detectaron la presencia policial llegaron, incluso, a embestir a los agentes. Pudieron esquivar la trayectoria después de alguna colisión. Tras numerosos intentos de dar el alto a los sospechosos, consiguieron detener a tres.

En el registro del coche, los agentes se encontraron con una maza y lo más sorprendente, un perfume de la marca Adolfo Domínguez con su precinto y, en ese momento, compatible con el robo en Laguna. Y así fue, según lo refleja la Guardia Civil, porque el frasco se encontraba con la alarma, la misma que saltaba cuando se le pasaba por el arco de seguridad de la tienda. Fue una de sus primeras detenciones, las últimas, al parecer, fueron a principios de este mes de septiembre. Todo a la espera de juicio, otra vez.