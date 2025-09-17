El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coronel de la Guardia Civil, Andrés Velarde, y el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ante el material incautado.

El coronel de la Guardia Civil, Andrés Velarde, y el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ante el material incautado. A. Mingueza
Valladolid

La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias

La operación contra el grupo criminal se salda con seis detenidos, cuatro ya en prisión, después de perpetrar 38 asaltos en negocios de Valladolid, Palencia, Burgos y Zamora

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:42

Lo que más llamaba la atención de lo que se veía en unas alargadas mesas en la Comandancia de la Guardia Civil eran cuatro jamones ... de la marca Joselito y siete botellones de diferente añada de vino. Todo ello sustraído en bodegas Arzuaga en la madrugada del 4 de septiembre y que supuso el último golpe de la enésima y rebautizada banda del BMW de Valladolid. Sus miembros principales, de vuelta al mundo delictivo desde que salieron de prisión el pasado 14 de febrero, cayeron en una gran operación policial después de una noche de asaltos en Valladolid capital, Zaratán, Quintanilla de Onésimo (bodegas Arzuaga) y Tudela, con previo paso por Palencia, donde robaron un coche. Finalmente, fueron detenidos en Cigales para descanso y tranquilidad de la Guardia Civil. «Entendemos que su actividad delictiva durante este periodo se habrá finalizado», agrega el coronel de la Guardia Civil en Valladolid, Andrés Velarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  2. 2

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  3. 3 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  4. 4 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  5. 5 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  6. 6

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  7. 7 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  8. 8 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  9. 9

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias