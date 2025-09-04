El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asalto de la banda del BMW en un estanco de Estépar (Burgos). El Norte
Valladolid

Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga

La Guardia Civil mantiene abierta una operación para desarbolar el grupo criminal que acumula decenas de robos desde febrero

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:50

La madrugada de este 4 de septiembre ha sido el día. Tras semanas, incluso meses de vigilancias y seguimientos, la Guardia Civil ha golpeado a ... la banda del BMW con una operación que se ha saldado con detenciones después de que los sospechosos, en una noche de asaltos, fueran detenidos después de entrar por la fuerza en bodegas Arzuaga, entre otros negocios. De allí se llevaron vino, jamones y el dinero de la máquina de tabaco. Al parecer, fueron arrestados antes de llegar a Tudela, donde se presupone que iban a cometer otro robo.

