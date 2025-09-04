Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga

La madrugada de este 4 de septiembre ha sido el día. Tras semanas, incluso meses de vigilancias y seguimientos, la Guardia Civil ha golpeado a ... la banda del BMW con una operación que se ha saldado con detenciones después de que los sospechosos, en una noche de asaltos, fueran detenidos después de entrar por la fuerza en bodegas Arzuaga, entre otros negocios. De allí se llevaron vino, jamones y el dinero de la máquina de tabaco. Al parecer, fueron arrestados antes de llegar a Tudela, donde se presupone que iban a cometer otro robo.

Con una periodicidad de asaltos quincenal, el instituto armado estaba a la espera de que los presuntos autores volvieran a la carretera (presuntamente robaron también un Seat de color rojo) esta semana. Y así fue, porque esta noche también se les atribuyen asaltos en negocios de provincias limítrofes como en Palencia.

La operación continúa abierta a la espera de completar más registros.

El periplo delictivo de estos componentes se intensificó una vez que salieron de prisión en el mes de febrero. Investigados por la Guardia Civil desde que recuperaron la libertad, al ayudar precisamente a fugarse de la cárcel al narco extremeño Ángel Benito, el grupo empezó a dar palos por la provincia. Asaltos y robos cada escasos días que se intensificaron hasta que llegaron las primeras detenciones. Fueron arrestados después de perpetrar varios asaltos, si bien todos ellos quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial.

En esas primeras detenciones, algunas con persecuciones en las que se pusieron en grave peligro a guardias civiles, se autorizaron balizaciones judiciales.

Ahora, la historia se ha repetido después de los últimos hechos. Las víctimas, en verano, fueron entre otros estancos de Burgos y hasta aprovecharon los fuegos forestales de Zamora para actuar allí.