Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW

A veces el dato no mata al relato. Véase con todo lo que viene sucediendo en la provincia en los últimos meses y reflejado en ... el balance de criminalidad que engloba ya los seis primeros meses de este año. La salida de prisión de conocidos miembros de la banda del BMW en febrero y su vuelta a la delincuencia ha disparado los robos en Valladolid. Especialmente en negocios del mundo rural. Volvieron al crimen organizado en marzo y desde entonces no han parado de liderar numerosas excursiones delictivas por Valladolid y provincias aledañas para asaltar negocios.

Con esa realidad relatada en los últimos meses, los robos en negocios y viviendas en el conjunto de Valladolid han subido un 24,5% respecto al año pasado. Una tendencia de saqueos, principalmente por la noche, en la que se libran las viviendas particulares. Sí, entre enero y junio se entraron en menos casas de la capital (140). Después de los registros récord de 2024, la curva ya se empieza a doblegar y bajaron por primera vez después de muchos meses (-11,4%). Tendencia positiva que parece que continúa en verano, pero para eso habrá que esperar al próximo trimestre.

Esa presencia de la banda del BMW en las carreteras no se palpa en otro epígrafe que va relacionado directamente con el quehacer delictivo de sus componentes. Se trata de la sustracción de vehículos, empleados principalmente para dar el palo y quemarlo cuando su fechoría acaba, y que en estos meses de primavera han sufrido un descenso. Se robaron tres coches menos que el año pasado en las mismas fechas, según las cifras del Ministerio del Interior.

Fue durante el inicio de mayo cuando se vivió una oleada de sustracciones de vehículos, muchos de ellos de alta gama y de un gran coste, si bien, aunque no se ha esclarecido esa situación, muchos se atribuían a golpes entre clanes dedicados a la droga.

Otro aspecto positivo que aflora del balance de criminalidad es la estabilización de las peleas y riñas tumultuarias. Descienden un 2,7%, aunque siguen por encima de las 100 en seis meses tras una primavera, al parecer, más tranquila. Entre los aspectos más positivos se encuentra también la bajada de agresiones sexuales con penetración, aunque los delitos contra la libertad sexual siguen en una línea plana.

A pesar de todo, la preocupación se instala de nuevo en la cibercriminalidad. Después de ver brotes verdes pasados y no experimentar repuntes, en el primer semestre este epígrafe del balance es uno de los que más crece, con una subida del 16,3%. Fueron 3.569 infracciones penales en seis meses, casi todas ellas estafas informáticas, en un claro síntoma de no encontrar freno a esta realidad.

Ciberestafas, al frente

Después de los ciberdelitos, lo que más acumula la provincia de Valladolid son los hurtos. En este tiempo, con cifras parejas a las del año pasado para el mismo periodo de tiempo, se cometieron 2.080, trece más que en 2024. Y del hurto al robo con violencia, porque de igual manera se ha vivido un descenso al pasar de 79 a 68 (-13,9%).

Con un desglose global de la criminalidad convencional, el total de las infracciones penales ha crecido un 9,6% y en estos seis meses analizados supone un total de 11.168.

Por provincias en Castilla y León, Palencia sigue siendo la más segura con una tasa de criminalidad que se sitúa en los 33,8 puntos, seguida de Zamora (35,6) y Salamanca (37,7). En el lado contrario de la lista se encuentra Segovia al alcanzar los 41,8 delitos por cada mil habitantes. Le siguen Ávila (41,7), Valladolid (41,6), Soria (40,4), Burgos (39,99) y León (38,8).