Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza

ValladolidEmpuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
Otro hombre que se encontraba en la zona evitó el asalto al recriminar la acción al joven que circulaba en patinete por la avenida de Santander
Valladolid
Domingo, 31 de agosto 2025, 19:39
Portaba una camiseta blanca y un pantalón negro, además de moverse en patinete. Son las pistas con las que cuenta la Policía para dar con ... el paradero de un joven que en la madrugada de este domingo ha empujado a un anciano para robarle en la avenida de Santander, a la altura del Carrefour de Barrio España. Esa acción ha derivado en una caída del hombre, que se ha golpeado la cabeza contra el suelo.
Ese intento de robo lo presenció otra persona desde la distancia, que recriminó esa actitud al asaltante, momento que aprovechó para abandonar la zona en su vehículo de movilidad personal. A la par, otras dos chicas, montadas también en un patinente, han aparecido junto al anciano herido. Según ese testigo, las dos jóvenes iban en compañía del asaltante.
Minutos más tarde, ha hecho acto de presencia la Policía Municipal, que, además de ayudar al herido, ha recabado los datos para iniciar la búsqueda de los sospechosos, si bien ya no se encontraban en la zona.
