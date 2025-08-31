El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la Policía Municipal. Ignacio Repilado

Valladolid

Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza

Otro hombre que se encontraba en la zona evitó el asalto al recriminar la acción al joven que circulaba en patinete por la avenida de Santander

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:39

Portaba una camiseta blanca y un pantalón negro, además de moverse en patinete. Son las pistas con las que cuenta la Policía para dar con ... el paradero de un joven que en la madrugada de este domingo ha empujado a un anciano para robarle en la avenida de Santander, a la altura del Carrefour de Barrio España. Esa acción ha derivado en una caída del hombre, que se ha golpeado la cabeza contra el suelo.

