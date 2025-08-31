El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El astado berrendo, tras ser reconducido a la plaza de toros de La Pedraja de Portillo. El Norte
Valladolid

Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido derivados al Hospital Clínico

M. A. Rochas

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:08

Momentos de tensión los que se han vivido este domingo en el encierro matutino de La Pedraja de Portillo, donde un toro ha embestido a ... una talanquera y se ha salido del recorrido previsto. Tras escaparse, el astado ha generado varios minutos de tensión en la localidad hasta que se han soltado a los bueyes para controlar la situación y devolver el animal a la plaza de toros.

