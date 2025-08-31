Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo

Momentos de tensión los que se han vivido este domingo en el encierro matutino de La Pedraja de Portillo, donde un toro ha embestido a ... una talanquera y se ha salido del recorrido previsto. Tras escaparse, el astado ha generado varios minutos de tensión en la localidad hasta que se han soltado a los bueyes para controlar la situación y devolver el animal a la plaza de toros.

En su periplo alejado del trayecto previsto, el astado berrendo ha dejado al menos tres heridos de diversa consideración. La peor parte, según testigos presenciales, se la ha llevado una mujer al ser embestida y arrastrada varios metros, lo que ha generado heridas de sutura en una de sus rodillas. Además, otras dos personas han resultado golpeadas, con lesiones en brazos y otras partes del cuerpo. Tanto la mujer arrastrada en la calzada como otro hombre (rotura de codo) han sido trasladados al Hospital Clínico de Valladolid, aunque en un principio nor evestían gravedad.

Ampliar

Además de daños humanos, el toro, que entraba bravío al recorrido urbanos había recibido un puyazo en el tramo campero (ha dejado un reguero de sangre a su paso), también ha protagonizado una ristra de desperfectos a su paso por las calles del municipio. Han sido varios los coches a los que les ha dado varetazos, incluso ha tumbado una moto.