La provincia saca músculo taurino con un rosario de festejos populares

Varios municipios de la provincia vallisoletana disfrutan este fin de semana de un amplio programa de festejos taurinos. Entre estas localidades, destacan los festejos celebrados ... en La Pedraja Portillo, Medina de Rioseco, Ataquines, Nava del Rey y Pedrajas de San Esteban.

A las doce de la mañana del sábado se celebró el tercer encierro de las fiestas de San Agustín en Pedrajas de San Esteban. Tres fueron los toros que salieron desde la plaza de uno en uno hasta el final del recorrido. Los astados bajaron posteriormente los tres juntos hasta la plaza, desde donde volvieron a subir otra vez para que finalmente se procediera a la suelta de los bueyes para la recogida de todos los animales en toriles.

Una vez encerrados, se procedió a la suelta de otros dos toros, que salieron desde la plaza juntos por todo el recorrido del encierro y se quedaron en la parte final del recorrido para que, pasados unos minutos, se volvieran a soltar los bueyes hasta la plaza de toros y así dar por finalizado el festejo.

No hubo que lamentar ningún incidente durante el encierro. No obstante, la suelta resultó un poco sosa, ya que los toros tuvieron un comportamiento demasiado pausado en un año en el que se cambió la dinámica del encierro. En ediciones anteriores, los astados salían todos juntos desde los toriles, lo que hacía que se vieran carreras rápidas y emocionantes, cosa que este año hasta la fecha no se ha visto, tal vez por el hecho de que ahora los toros salen desde la plaza y de uno en uno.

Ya por la noche, se llevó a cabo el cuarto encierro y este domingo a las 12:00 horas llegará el quinto encierro de las fiestas de San Agustín.

Concurso de La Pedraja

La Pedraja de Portillo albergó en la madrugada del viernes al sábado un concurso de cortes organizado por Toropasión en el que se impuso Israel Pérez 'El Ruso', seguido de Óliver García, Javier Manso 'Balotelli' y Pablo Martín 'Guindi'.

El novillo de la final fue un animal cuajado de La Ribera de Campocerrado, un astado muy exigente que obligó a los cortadores a darlo todo sobre la arena. El certamen, en su conjunto, fue muy vistoso y arrancó con una cogida sin consecuencias en la primera ronda de David Ramírez 'El Peque' en un quiebro de rodillas. El toro le prendió de la camiseta y le dio una voltereta fea que, por fortuna se saldó sin cornada.

Los festejos se fueron sucediendo por toda la provincia y en Ataquines, por ejemplo, los aficionados pudieron disfrutar de un encierro y de preciosos cortes en la plaza de toros. Los novillos de casta navarra de la ganadería Arriazu mostraron su típico comportamiento imprevisible, pero los participantes no se amilanaron y lograron cuajar alguna suerte de mérito pese a las complicaciones.

Encierro en Rioseco

Además, Medina de Rioseco celebró este sábado el tradicional encierro, en esta ocasión mixto, que, desde hace años, se celebra en fechas próximas a la festividad de su patrona, la Virgen de Castilviejo. El festejo formó parte de un programa que, bajo el título Jornada de convivencia rural, fue organizado por el Ayuntamiento riosecano, el Club de Caballistas Riosecanos Hermanos Peralta, la Asociación Taurina Riosecana, Weimar Toros y las hermandades de la Virgen y el Cristo de Castilviejo, teniendo como mejor espacio de celebración la ermita de la patrona riosecana con sus praderas.

Ampliar

El momento estelar de la jornada tuvo lugar a media tarde con la celebración del encierro mixto, en el que participaron más de 150 caballistas. En el pago del Oro, el empresario y matador de toros César de Castro Manrique, de Weimar Toros, soltaba dos novillos. Muy pronto los astados se separaban. A pesar de los intentos de los caballistas por agrupar a los astados y ser llevados en manada hasta la localidad junto a los bueyes, al final uno de ellos acabó siendo subido al camión.

Con el otro se intentó con éxito el que fuera conducido con los bueyes hasta el recorrido urbano flanqueado por las talanqueras. De esta forma, el novillo y los bueyes, ya sin los caballistas, entraron por las cercanías del barrio de los Molinos al recorrido urbano en la larga calle Castilviejo, teniendo lugar el encierro con algunos corredores hasta la plaza de toros. El festejo transcurrió sin ningún incidente. Una vez más, cientos de personas siguieron el festejo de distintos vehículos. La larga jornada festiva llegaba a su fin en la plaza de toros con el concierto flamenco de Canelita.

El toro de la Nava

A las ocho de la tarde, en Nava del Rey, salía desde un cajón el toro de la Nava 2025, un imponente toro negro de 580 kilos de la ganadería de Vega de Olleros, de Carrascal del obispo (Salamanca), de nombre 'Fuguillo'. Ofreció una bonita salida, cogiendo la calle en pequeñas carreras con mucha nobleza, templadas sin ninguna violencia;acudió a algunos cites de los lados de la calle en los que había talanqueras y quedó en un momento dado atascado en una de ellas, lo que provocó algunos momentos de tensión y miedo.

Después de salir, fue llevado en carreras cortas a la plaza, donde fue por fin encerrado.

Pasados unos minutos se procedió a la suelta de una vaca también desde el cajón, una colorada que tuvo durante mucho tiempo entretenidos a los aficionados que estaban allí en la salida, con muchos quiebros y cites, para después de 15 minutos coger la calle en dirección a la plaza.

Ampliar

Justo antes de entrar, la imprudencia de un aficionado que estaba grabando con un móvil en un árbol hizo que se vivieran momentos de tensión al coger la vaca al aficionado y darle una paliza, tras ser volteado varias veces contra la pared y el suelo. Gracias a la rápida intervención del director de lidia y varios corredores el percance no pasó a mayores, siendo atendido de heridas contra el asfalto y varios politraumatismos.

Después de la cogida y viendo que la vaca no entraba, se soltaron los bueyes y así se la consiguió meterla en la plaza.

Después se procedió a una entretenida capea con la suelta de un toro y dos vacas, finalizando el festejo sin más incidentes.