Asalto al bar Groove de Arroyo a finales de junio. Rodrigo Ucero

Valladolid

La banda del BMW aprovechó los incendios de Zamora para perpetrar más robos

Los asaltantes exprimieron la desgracia en la zona con nuevos saqueos, mientras la Guardia Civil se centraba en los afectados

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:08

Premeditado o no, los asaltos se perpetraron con la Guardia Civil de Zamora pendiente de otros asuntos. Concretamente por los incendios forestales que arrasaban su ... provincia. Porque en esos días, sobre todo durante el puente de la Asunción de la Virgen, son varios los negocios de distintos municipios los que amanecieron asaltados.

