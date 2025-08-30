La agresión por arma blanca en Paulina Harriet se salda con tres detenidos una semana después

El Norte Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 14:59 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por los delitos de robo con violencia y lesiones por la pelea de hace una semana en los aledaños de El Cuadro. A las 5:00 horas del día 24 de agosto, agentes de la Policía Nacional que patrullaban por la plaza San Juan Bautista de la Salle con calle Paulina Harriet observaron una pelea entre varios individuos.

Ante tal situación, los agentes se dirigieron al lugar. Al percatarse de la presencia policial, tres personas emprendieron la huida a la carrera. Uno de ellos arrojó una navaja al suelo, siendo interceptado por los agentes en la plaza. Los otros dos individuos fueron reconocidos por los funcionarios por intervenciones anteriores relacionadas con la tenencia de armas blancas. Minutos después, otro indicativo de Policía Nacional localizaba a tres individuos en la calle Paulina Harriet con Gregorio Fernández, uno de los cuales presentaba heridas sangrantes en el brazo y costado derecho. Esta persona manifestó haber sido abordado por varios individuos que le sustrajeron una cadena y le agredieron con una navaja.

En el cacheo de seguridad realizado al joven interceptado en su huida, se halló una cadena plateada que fue identificada por la víctima como la sustraída, así como tres tarjetas de débito a nombre de distintas personas. Posteriormente, los agentes recuperaban la navaja arrojada por el detenido, de 30 centímetros de longitud y hoja de 14 centímetros, con manchas de sangre, junto a una sudadera azul marino.

La víctima reconoció el arma como la utilizada en la agresión. Ante los indicios recabados y el reconocimiento directo por parte de la víctima, se detuvo al sospechosos. Además, se solicitó asistencia sanitaria en el lugar, siendo el herido trasladado por ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega, donde fue atendido por heridas ocasionadas con arma blanca que requirieron sutura, tres puntos en el costado, cuatro puntos en el antebrazo y dos puntos en la zona interna del brazo. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y una vez se terminó la fase documental fue puesto a disposición de la Fiscalía de menores que decretó su libertad.

Pero las diligencias continuaron abiertas para esclarecer la participación del resto de implicados, determinando la investigación que uno de los dos hombres huidos no agredió directamente a la víctima, pero si jaleaba a sus amigos durante la agresión y les proporcionaba cobertura. El otro varón fue uno de los que golpeó a la víctima por todo el cuerpo.

Los dos presuntos autores fueron plenamente identificados, localizados y detenidos, uno a las 10:00 horas del pasado 28 de agosto y otro a media tarde del mismo día. A los tres jóvenes, tanto al menor como a los dos mayores de edad, se les imputan los delitos de robo con violencia y lesiones.

Los agresores están vinculados a un grupo juvenil de carácter violento, si bien en este caso el objetivo de los agresores era ejecutar el robo con violencia de lo que resultó herida por arma blanca una persona, que no tenía relación alguna con estas bandas. Una vez fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, ésta decretó su libertad.