Un hombre camina por uno de los pasadizos. En el detalle, reguero de sangre del último herido en Paulina Harriet. Rodrigo Jiménez/A. Mingueza

Valladolid

Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones

Los vecinos de la zona aseguran que la situación actual no se asemeja a la que se vivía hace 20 años, a pesar de los últimos incidentes con armas blancas

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:34

Son aislados y se pueden contabilizar con los dedos de las manos. Pero eso no quita para que cierta preocupación se haya instalado en Francisco ... Suárez y sus calles aledañas para rememorar ecos del pasado. Eso sí, no es ni parecido a lo que se vivía hace veinte años en los mismos rincones. Las agresiones y los actos vandálicos han vuelto recientemente a El Cuadro y sus entornos, como se escenificó el pasado fin de semana con un joven de 22 años apuñalado hasta en dos ocasiones y que dejó un reguero de sangre a lo largo de toda la fachada del colegio Lourdes (calle Paulina Harriet). La agresión por arma blanca obligó a trasladar de urgencia al herido al Río Hortega, si bien recibió el alta tras ser tratado de las lesiones.

