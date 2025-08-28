El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nuevo intento de robo en un súper de Valladolid: trata de huir en patinete y agrede al vigilante

El hombre pretendía llevarse en una mochila productos valorados en 431 euros pero el trabajador le dio el alto al activarse la alarma del arco de seguridad

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:10

Nuevo intento de robo en un supermercado de Valladolid. La Policía Nacional detuvo este miércoles a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en un establecimiento comercial del polígono de Argales. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, uniformados y en vehículo policial con distintivos, fueron comisionados por la sala CIMACC 091 para intervenir en una tienda tras recibirse una alerta por un presunto altercado entre un vigilante de seguridad y otro individuo, con presencia de personas sangrando en el lugar.

A su llegada, los policías se entrevistaron con el vigilante de seguridad, que estaba en una sala del súper junto al individuo implicado. Según el testimonio del trabajador, el incidente se originó cuando el individuo traspasó la línea de cajas y se activó la alarma del arco de seguridad.

Ante esta situación, el vigilante le dio el alto, pero el varón, que portaba una mochila, hizo caso omiso e intentó abandonar el local en un patinete eléctrico. Al intentar retenerlo, el vigilante fue agredido, iniciándose un forcejeo entre ambos. A la llegada de los agentes, ambos presentaban restos de sangre en rostro y brazos.

Tras proceder al registro de la mochila, se localizaron efectos por valor de 431,75 euros presuntamente sustraídos del establecimiento. El individuo fue informado de los motivos de su detención y de sus derechos como detenido. Un indicativo de Policía Municipal trasladó al detenido al centro médico para su asistencia sanitaria.

Por su parte, la Policía Nacional se hizo cargo del patinete eléctrico y la mochila, trasladándolos a las dependencias de la Comisaría Provincial para la instrucción de diligencias.

