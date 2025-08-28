El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Valladolid

Un vigilante retiene a un joven que intentó robar productos valorados en 257 euros de una tienda

La Policía Nacional intervino al hombre, durante un cacheo, un un alicate-cortador y varios efectos ocultos entre sus ropas

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:43

La Policía Nacional detuvo en Valladolid el pasado lunes al mediodía a un hombre como presunto autor de un delito de hurto. Agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores propias de su cargo en vehículo de paisano fueron comisionados por la Sala CIMMACC 091 para acudir a un establecimiento comercial ubicado en una céntrica calle de la ciudad, donde se había retenido a una persona tras haber intentado sustraer productos sin abonar.

Una vez en el lugar, los policías contactaron con el vigilante de seguridad del establecimiento, quien manifestó haber observado, a través del sistema de videovigilancia, cómo un joven fracturaba los sistemas de seguridad de varios artículos utilizando un objeto que portaba en sus manos e introdujo posteriormente dichos productos entre sus prendas de vestir.

Nuevo intento de robo en un súper de Valladolid: trata de huir en patinete y agrede al vigilante

Investigado un vallisoletano en una operación con 16 detenidos por explotación sexual infantil

El vigilante procedió a seguir al individuo hasta la salida del local, requiriéndole que mostrase si portaba algún efecto no abonado y solicitándole que permaneciera en el lugar hasta la llegada de la Policía Nacional, cuya presencia había sido solicitada previamente.

Los agentes llegaron de inmediato y durante el cacheo de seguridad practicado al individuo le intervinieron un alicate-cortador, así como varios efectos ocultos entre sus ropas valorados en 257,22 euros. Dichos artículos fueron entregados en ese acto a los responsables del establecimiento.

Falta de documentación

Ante la falta de documentación del individuo, quien manifestó carecer de ella, aportando únicamente su filiación de forma verbal, y ante la negativa de facilitar un domicilio donde pudiera ser localizado y citado para efectos policiales y judiciales, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de hurto.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

