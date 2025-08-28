Investigado un vallisoletano en una operación con 16 detenidos por explotación sexual infantil En los registros practicados por la Policía Nacional por todo el país se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales a menores de edad

El Norte Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 10:58

Un vallisoletano está siendo investigado por la Policía Nacional como parte de una operación contra la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil que se está realizando en todo el país, y que por el momento deja a 16 detenidos y otros cinco investigados pero no detenidos en quince provincias, según informan desde el Ministerio del Interior en un comunicado difundido por Ical.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes 'Peer To Peer'.

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a las personas implicadas en los hechos. Del total de investigados, los agentes han conseguido identificar a 21 personas ubicadas en España, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Un profesor de Secundaria

Entre los detenidos destaca un profesor de Secundaria en Barcelona; los arrestados en Cáceres y Lugo que (dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían) han ingresado en prisión provisional; y uno de los detenidos en Girona (responsable de la distribución de más de 85.000 archivos) que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Por otra parte, en los registros practicados se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.