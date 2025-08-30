Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga

El último intento de robo lo cometió este jueves. Pero se quedó en tentativa después de que una empleada le echara algo más que coraje ... para perseguirle a la carrera y evitar que de su farmacia se llevará un buen lote de champús. «No sé si fue la adrenalina. Le vi y salí detrás de él», apunta 24 horas después de los hechos desde su puesto de trabajo en la calle Joaquín María Jalón, en el barrio de La Rubia.

Este asalto es uno de los muchos que están sufriendo las farmacias de la zona, concretamente en ese barrio y en el contiguo de La Farola. En el establecimiento de Joaquín María Jalón no ha sido la primera vez, porque hace unos meses este mismo hombre, según apuntan la afectada y fuentes policiales, perpetró otro robo.

Al parecer esta persona pone en práctica siempre un mismo 'modus operandi'. Aguardar desde el exterior a que los empleados abandonen el mostrador para aprovechar ese momento, entrar en la tienda y agarrar aquel producto que esté más cerca de la salida. Sin importarle qué es. A partir de ahí, se sube a su bicicleta para abandonar la zona. Menos este jueves que fue hasta la farmacia sin su vehículo de dos ruedas y por eso la empleada le pudo dar caza.

Tras interceptarle puso rumbo a la comisaría para denunciar un nuevo hurto en su local. Precisamente, la recomendación de la Policía es que se denuncie esa multirreincidencia para que este tipo de ladrones entren en prisión.

Porque no solo en La Rubia tiene sus objetivos este caco. La historia se ha repetido también en el camino de la Esperanza, en el barrio de La Farola. Y por partida doble en este mes de agosto. La misma persona y la misma manera de actuar.

Dos packs

Los hechos, en esta ocasión, sucedieron el 5 y 18 de agosto. Relata una de las trabajadoras que presenció los hechos que «ese hombre espera a que nos metiéramos en la rebotica para entrar». Así lo hizo uno de esos días para llevarse «dos packs de cepillos eléctricos de gran valor que estaban cerca de la entrada», continúa sobre los últimos hurtos.

De igual manera, estos hechos ya están puestos en conocimiento de la Policía. Apunta esta farmacéutica que «los agentes le han dicho que este hombre va a coger lo primero que pilla y que luego lo suele intercambiar por alguna dosis de droga», agrega.

A pesar de que en los hurtos el ya identificado por la Policía, gracias a las grabaciones del sistema de videovigilancia aún no se ha mostrado violento, pero estas empleadas temen que en una de esas incursiones sean agredidas.