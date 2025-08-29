El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Altura desde la que ha caído el coche al aparcamiento del Carrefour de Parquesol. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros

El conductor del vehículo, en el que viajaban otros dos ocupantes, triplica la tasa de alcohol y da positivo en drogas

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:16

A José García, de la empresa Autolavados Imo, solo le preocupaba a primera hora de este viernes que los ocupantes del vehículo que voló desde la calle Miriam Blasco ... hasta caer desde una altura aproximada de diez metros en el aparcamiento del Carrefour de Parquesol, junto al negocio de José García, estuvieran bien. «El impacto ha tenido que ser terrible», agrega García tras encontrarse con una escena de escombros y desperfectos tras el accidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  2. 2

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  3. 3 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  4. 4

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  5. 5

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  6. 6

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  7. 7

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  8. 8 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  9. 9

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  10. 10 Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros

El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros