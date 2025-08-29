El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros

A José García, de la empresa Autolavados Imo, solo le preocupaba a primera hora de este viernes que los ocupantes del vehículo que voló desde la calle Miriam Blasco ... hasta caer desde una altura aproximada de diez metros en el aparcamiento del Carrefour de Parquesol, junto al negocio de José García, estuvieran bien. «El impacto ha tenido que ser terrible», agrega García tras encontrarse con una escena de escombros y desperfectos tras el accidente.

Este trabajador se enteró de los sucedido a las 9:30 horas de este viernes, cuando se encaminaba a encarar una nueva jornada laboral, si bien todo sucedió sobre las 3:15 horas. De madrugada, un coche con tres ocupantes, en la curva pronunciada de Miriam Blasco, hizo un recto. Atravesó parte de la acera, para reventar el revestimiento de hormigón y volar, literalmente, hasta caer en el interior del aparcamiento. La mera escena de imaginarse cómo es posible que haya caído desde tal altura impacta. «¿Y cómo es que ha caído desde ahí arriba?», se pregunta José García.

La posible respuesta la encuentra la Policía Municipal de Valladolid tras someter al conductor a las pruebas de alcohol y drogas. En ambas dio resultados positivos. En el caso de la alcoholemia ha triplicado lo permitido, mientras que en sustancias ha arrojado positivo en THC (principal compuesto psicoactivo que se encuentra en la planta de cannabis).

Ampliar Desperfectos en el túnel de autolavado Imo tras la colisión de una piedra. Rodrigo Jiménez

Los ocupantes, todos ellos con edades comprendidas entre los 21 y 22 años, fueron derivados al Hospital Clínico: dos con un pronóstico grave y uno de leve. De igual manera, según matiza el 112, se necesitó la presencia de los Bomberos de Valladolid, que tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes. Al mismo lugar del siniestro se trasladaron también sanitarios y agentes de la Policía Nacional.

La expectación era elevada este viernes a primera hora desde Miriam Blasco. Además de una parte acordonada para evitar sustos al estar la revestimiento totalmente reventado, muchos de los presentes se asomaban desde lo alto para ver la altura desde la que había caído el coche. Las caras de asombro lo decían todo. Así, sanitarios de otro servicio que se encontraban en la zona por otro motivo se hacían preguntas, mientras personal del supermercado Mercadona, ubicado a escasos metros, se acercaba para presenciar los restos del siniestro.

Además de ver un gran montón de escombros acordonados por el precinto policial, atisbaban a José García y a su compañero en plenas faenas de limpieza. Sobre todo, porque una gran piedra, fruto del impacto del coche, reventó parte de su máquina de autolavado. El boquete era de un gran diámetro y en el interior del mismo se veían restos de la colisión. «Es que han llegado hasta el otro lado», apunta mientras apila dos grandes pedruscos en un lado. «A ver si puedo abrir a lo largo de la mañana», prosigue cepillo en mano y mientras se sigue preguntando «cómo estarán los heridos».

La historia se repite

Precisamente, ese punto concreto no es la primera vez que registra un accidente en similares circunstancias. Sin caerse desde lo alto de la calle Miriam Blasco, un conductor también colisionó contra las protecciones en noviembre de 2018. Parte del vehículo quedó suspendido en el aire, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos.

El conductor se dio a la fuga, pero a los siguientes días se entregó.