Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado

Una peligrosa huida en coche desde Laguna de Duero hasta Valladolid acabó en la madrugada de este jueves con el conductor de un Seat Ibiza ... empotrado contra el muro de acceso al apeadero de la Universidad, en el paseo Juan Carlos I de la capital vallisoletana. Además, el conductor, un joven de 21 años, arrojó un resultado positivo en los test de drogas y alcohol y fue detenido por presunto atentado a agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia grave durante el arresto.

Todo comenzó sobre las 0:45 horas en la avenida Madrid de Laguna de Duero. Al parecer, el Seat Ibiza conducido por el a la postre detenido adelantó en la citada vía, la principal de la localidad, sin atender a una línea continua y se fue encima de un vehículo de la Guardia Civil, que se vio obligado a esquivarlo para evitar un accidente.

Tras el suceso, los agentes acudieron a identificar al hombre, que se bajó del coche, pero rápidamente regresó al vehículo y emprendió una vertiginosa huida que le llevó a la autovía para, después, atravesar la capital vallisoletana en una fuga en la que se solicitó colaboración a la Policía Nacional y la Policía Municipal de Valladolid.

La huida terminó de manera abrupta, con el coche empotrado contra el muro del apeadero de trenes de la Universidad en la calle Juan Carlos I, a la altura de Los Santos Pilarica. Y hasta este punto se trasladó el equipo de atestados de la Policía Municipal de Valladolid, que realizó un test de drogas y otro de alcohol al conductor y ambos arrojaron un resultado positivo.

Finalmente, la fuga -que alcanzó unos 13 kilómetros desde el momento en el que la Guardia Civil dio el alto al conductor hasta que se chocó- terminó con el joven detenido por los agentes con los que casi choca en Laguna por los delitos de atentado a agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia grave durante la detención.