El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vehículo, empotrado contra el muro del apeadero de la Universidad tras la huida. El Norte

Valladolid

Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado

Todo comenzó cuando el conductor, de 21 años, adelantó en Laguna de Duero sin atender a una línea continua y se fue encima de un vehículo de la Guardia Civil

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:06

Una peligrosa huida en coche desde Laguna de Duero hasta Valladolid acabó en la madrugada de este jueves con el conductor de un Seat Ibiza ... empotrado contra el muro de acceso al apeadero de la Universidad, en el paseo Juan Carlos I de la capital vallisoletana. Además, el conductor, un joven de 21 años, arrojó un resultado positivo en los test de drogas y alcohol y fue detenido por presunto atentado a agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia grave durante el arresto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  3. 3

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  6. 6

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  7. 7

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  8. 8 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado

Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado