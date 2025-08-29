Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour

El Norte Valladolid Viernes, 29 de agosto 2025, 09:05 Comenta Compartir

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración al volcar el vehículo en el que viajaban en las instalaciones del centro comercial Carrefour situado en la avenida del Real Valladolid.

Los hechos ocurrieron poco después de las tres de la madrugada cuando el servicio de emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de un accidente en el aparcamiento del recinto comercial después de que un turismo volcara.

Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, de Sacyl y bomberos, que tuvieron que intervenir para rescatar a una persona atrapada en el interior del vehículo.

El personal sanitario atendió a los tres heridos, que finalmente fueron trasladados en UVI móvil y en ambulancia al Hospital Clínico de Valladolid.