Imagen de archivo de una patrulla en Delicias. Policía Municipal
Valladolid

Amenaza de muerte con un arma blanca en Delicias y se refugia en su casa

La Policía Municipal detiene a un joven de 31 años por proferir insultos en la vía pública a otro hombre y su madre

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:41

La Policía Municipal ha detenido en la madrugada de este viernes a un joven de 31 años por amenazar de muerte en la vía pública ... a otro hombre y su madre mientras esgrimía un arma blanca. Tras ser requeridos por las víctimas, los agentes se trasladaron hasta el barrio vallisoletano para interceder en la trifulca.

