Amenaza de muerte con un arma blanca en Delicias y se refugia en su casa

La Policía Municipal ha detenido en la madrugada de este viernes a un joven de 31 años por amenazar de muerte en la vía pública ... a otro hombre y su madre mientras esgrimía un arma blanca. Tras ser requeridos por las víctimas, los agentes se trasladaron hasta el barrio vallisoletano para interceder en la trifulca.

A su llegada se encontraron con la madre e hijo que relataron que un hombre les había intimidado «vehementemente», insultado y amenazado de muerte, si bien el presunto agresor abandonó la zona y se refugió en su domicilio, cercano al lugar de los hechos. En el recorrido hasta su casa, el sospechoso se desprendió del arma blanca, entregada a los policías por las víctimas.

Asimismo, dieron una descripción del presunto agresor lo que facilitó el posterior arresto en su domicilio por un delito de amenazas con arma blanca.

Este incidente se suma a innumerables altercados en Delicias en las últimas semanas, con agresiones y peleas con cuchillos y navajas. A eso se añade negocios asaltados, como la peluquería Galindo de la avenida de Segovia, a la que además de saquearla, la rajaron los sillones.