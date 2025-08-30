Recibe un puñetazo en la cara y le roban los auriculares y dinero
La víctima asegura que fue atacada por dos hombres en Macías Picavea cuando le amenazaban con un cuchillo
Valladolid
Sábado, 30 de agosto 2025, 14:59
Nueva agresión en el centro de Valladolid. En esta ocasión, en la tarde del martes en un portal de la calle Macías Picavea, donde un ... hombre asegura que recibió un puñetazo en la cara por parte de otras dos personas, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, según apuntó, para sustraerle acto seguido unos auriculares inalámbricos y dinero en efectivo.
Ese fue el relato que la víctima sostuvo ante dos agentes de la Policía Municipal en la Plaza Mayor, donde los agentes completaban labores de patrullaje. En su breve testimonio, además de dar una descripción física de los sospechosos, insistió, además, que había sido amenazado con un cuchillo.
Los policías informaron al agredido de los pasos a seguir para denunciar los hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía y obtener un parte de lesiones. Por su parte, los agentes realizaron varias batidas para intentar dar con el sospechoso, con resultado negativo.
