Asalto de la banda del BMW en un estanco de Estépar (Burgos). El Norte

Valladolid

Ingresan en prisión provisional los cuatro detenidos de la banda del BMW

El grupo fue interceptado por la Guardia Civil en la madrugada del pasado jueves durante una noche de asaltos tras meses de vigilancias y seguimientos

J. S. H.

J. S. H.

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:34

En prisión provisional y a la espera de juicio. Los cuatro miembros de la banda del BMW detenidos en la madrugada del pasado jueves ... han ingresado en el Centro Penitenciario de Villanubla, tras 48 horas de diligencias policiales que se saldaron con su puesta a disposición del juzgado el pasado sábado por la mañana. Culmina así una operación para hacer caer al grupo una vez más, sospechoso de haber perpetrado varios robos con fuerza en toda la provincia desde febrero, tras meses investigación de la Guardia Civil. No obstante, la operación continúa abierta y bajo secreto de sumario.

