Ingresan en prisión provisional los cuatro detenidos de la banda del BMW

En prisión provisional y a la espera de juicio. Los cuatro miembros de la banda del BMW detenidos en la madrugada del pasado jueves ... han ingresado en el Centro Penitenciario de Villanubla, tras 48 horas de diligencias policiales que se saldaron con su puesta a disposición del juzgado el pasado sábado por la mañana. Culmina así una operación para hacer caer al grupo una vez más, sospechoso de haber perpetrado varios robos con fuerza en toda la provincia desde febrero, tras meses investigación de la Guardia Civil. No obstante, la operación continúa abierta y bajo secreto de sumario.

Su arresto se produjo durante una noche de asaltos a varios negocios de la provincia. La última parada fue en bodegas Arzuaga, de donde se llevaron vino, jamones y el dinero de la máquina de tabaco. Antes de eso habían llevado a cabo un alunizaje en el Agropal de Simancas con un Seat León robado en el mismo municipio, para, a continuación, huir del lugar en un BMW siguiendo su proceder habitual. No obstante, no pudieron llegar muy lejos con el botín, ya que fueron interceptados por la Guardia Civil antes de llegar a Tudela, donde previsiblemente se dirigían a perpetrar otro robo.

Estas nuevas detenciones son el fruto de varios meses de vigilancias y seguimientos. Gracias a ese trabajo los agentes de la Benemérita lograron establecer que los golpes se estaban produciendo con una periodicidad quincenal, por lo que permanecían a la espera de que la banda volviera a la carretera, tras perpetrar el robo de otro Seat León, de color rojo, esa misma semana.

Aunque la mayoría de sus actuaciones delictivas se concentran en Valladolid, la misma noche de su detención también se les atribuyen asaltos en otras provincias limítrofres como Palencia. Y en las últimas semanas habían perpetrado otros robos en municipios de Burgos y Zamora, donde aprovecharon los incendios forestales para actuar, con los efectivos de la Guardia Civil bajo mínimos, concentrados en las zonas afectadas para garantizar la seguridad de los vecinos en los municipios desalojados.

La actividad de la banda se intensificó con la salida de prisión de dos de sus miembros tras cumplir una condena de tres años de cárcel por hechos similares a los de su actual detención el pasado mes de febrero. Uno de sus primeros hitos, nada más ser puestos en libertad, fue orquestar la fuga del narco extremeño Ángel Benito, que presuntamente salía oculto en uno de sus macutos. A partir de ahí comenzaron a dar nuevos palos en la provincia, cada vez más frecuentes, hasta que se produjeron las primeras detenciones el pasado mes de mayo.

Detenciones previas

Primero por su implicación en la famosa fuga y pocos días después por sustraer varios vehículos en la capital para terminar asaltando un bar de Parquesol, pero también por hacer lo propio en un chalet en el municipio vallisoletano de Vega de Valdetronco. Si bien todos ellos quedaron en libertad tras su puesta a disposición judicial. En esas primeras detenciones, algunas con persecuciones en las que se pusieron en grave peligro a guardias civiles, se autorizó balizar vehículos por orden judicial.

Pese al seguimiento policial, las excursiones para perpetrar delitos no cesaron. Especialmente activos estuvieron en agosto, el mismo mes que recibían la noticia de su absolución por el alunizaje en el Media Markt de Zamora en julio de 2021. Previamente habían sido condenados en sentencia del Juzgado de lo Penal tras considerar probada la implicación de dos de sus integrantes en la sustracción de productos por valor de 100.000 euros.

Antes de los últimos asaltos en Zamora, el objetivo fueron varios estancos de Palencia y Burgos, llegando a perpetrar en distintos municipios de esta útlima provincia, como Castrillo de la Vega o Estépar, distintos robos en una misma noche con un vehículo que terminó totalmente carbonizado en Corcos del Valle.