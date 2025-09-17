Detenida por asaltar a un anciano para robarle los 50 euros que había sacado del cajero

Agentes de Policía Nacional detuvieron este martes por la mañana en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia. Una patrulla fue comisionada por la sala CIMACC 091 para que acudiera a la calle Pérez Galdós, ya que una mujer había alertado de que se estaba produciendo un forcejeo entre un anciano y una mujer que había pretendido robarle.

A la llegada de los policías, fueron requeridos por varios viandantes testigos de los hechos y se entrevistaron con la víctima. El anciano relató a los agentes cómo había sacado dinero en un cajero y cuando terminó, le abordó una mujer, pidiéndole dinero para un bocadillo con el pretexto de tener mucha hambre.

La víctima accedió y le dio un billete de cinco euros, circunstancia que la mujer aprovechó para agradecérselo de manera muy efusiva, dándole abrazos y así poder sustraerle la cartera donde el anciano tenía otro billete de 50 euros que había sacado del cajero.

Cuando se dio cuenta de lo que la mujer pretendía, se inició un forcejeo entre ambos, arrebatándole por la fuerza finalmente la mujer la cartera y ocasionándole un corte en la mano a la víctima por la que sangraba profusamente. La mujer se hizo con el billete y lo ocultó entre sus ropas. Pese a que intentó huir, la rápida intervención policial fue fundamental y lograron interceptarla.

Tras haber recabado los datos de los testigos, una policía procedió al cacheo de la mujer, quien manifestaba que no tenía ningún dinero, y encontró escondido entre sus ropas el billete robado. Los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia y a su traslado a dependencias policiales.

Los agentes solicitaron un indicativo sanitario para atender a la víctima, que procedió a su traslado al Hospital Clínico de Valladolid para suturarle la herida que presentaba.

Posteriormente, en la fase documental, la detenida fue informada de su imputación como presunta autora de un delito de lesiones, a consecuencia de la herida que presentaba la víctima. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.