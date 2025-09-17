El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una colisión entre dos turismos en Valladolid se salda con al menos cuatro heridos

El siniestro sucedió en el cruce de las calle Lecce y Orlando en Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:46

Dos turismos colisionaron este martes sobre las 20.10 horas en el cruce de las calle Lecce y Orlando en Valladolid, lo que dejó al menos cuatro personas heridas con contusiones y dolores cervicales, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico.

