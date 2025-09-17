Una colisión entre dos turismos en Valladolid se salda con al menos cuatro heridos
El siniestro sucedió en el cruce de las calle Lecce y Orlando en Valladolid
Valladolid
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:46
Dos turismos colisionaron este martes sobre las 20.10 horas en el cruce de las calle Lecce y Orlando en Valladolid, lo que dejó al menos cuatro personas heridas con contusiones y dolores cervicales, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico.
