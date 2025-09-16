Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa

ValladolidHerida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa
El conductor del turismo implicado en el accidente, que se ha producido a primera hora de este martes en la calle Santiago Alba, ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad
Valladolid
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:52
Una mujer de unos 55 años ha resultado herida a primera hora de este martes tras ser atropellada por un turismo en el barrio vallisoletano de Covaresa. El suceso se ha producido a las 7:30 horas a la altura del número 2 de la calle Santiago Alba, frente a la Consejería de Presidencia, momento en el que una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 del accidente y ha requerido asistencia para una mujer, que estaba consciente.
Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl.
Una vez allí, los agentes municipales han solicitado otra ambulancia para atender al conductor del coche implicado en el siniestro, un hombre de 64 años que tenía una crisis de ansiedad.
