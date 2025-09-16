Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa

Calle Santiago Alba de Valladolid, a la altura del número 2, donde se ha producido el atropello.

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 08:52 Comenta Compartir

Una mujer de unos 55 años ha resultado herida a primera hora de este martes tras ser atropellada por un turismo en el barrio vallisoletano de Covaresa. El suceso se ha producido a las 7:30 horas a la altura del número 2 de la calle Santiago Alba, frente a la Consejería de Presidencia, momento en el que una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 del accidente y ha requerido asistencia para una mujer, que estaba consciente.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Una vez allí, los agentes municipales han solicitado otra ambulancia para atender al conductor del coche implicado en el siniestro, un hombre de 64 años que tenía una crisis de ansiedad.

Temas

Sucesos en Valladolid