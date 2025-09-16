El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Calle Santiago Alba de Valladolid, a la altura del número 2, donde se ha producido el atropello. Google Maps

Valladolid

Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa

El conductor del turismo implicado en el accidente, que se ha producido a primera hora de este martes en la calle Santiago Alba, ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:52

Una mujer de unos 55 años ha resultado herida a primera hora de este martes tras ser atropellada por un turismo en el barrio vallisoletano de Covaresa. El suceso se ha producido a las 7:30 horas a la altura del número 2 de la calle Santiago Alba, frente a la Consejería de Presidencia, momento en el que una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 del accidente y ha requerido asistencia para una mujer, que estaba consciente.

Sucesos en Valladolid

Herida una mujer de 47 años en un accidente en Covaresa

Herida una mujer de 47 años en un accidente en Covaresa

Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular

Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Una vez allí, los agentes municipales han solicitado otra ambulancia para atender al conductor del coche implicado en el siniestro, un hombre de 64 años que tenía una crisis de ansiedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  6. 6

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  7. 7 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur
  10. 10 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa

Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa