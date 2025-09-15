El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los bomberos sacan humo del local con un extractor.
Los bomberos sacan humo del local con un extractor. R. Jiménez

Valladolid

Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular

Varias llamadas al 112 alertaron a los Bomberos del suceso, originado en la cocina del establecimiento

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:42

Un incendio producido en la cocina de un restaurante ubicado en el número 10 de la plaza Circular de Valladolid ha movilizado en la tarde de este lunes a los Bomberos.

El servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas en torno a las 18:15 horas que alertaban de que la presencia de una humareda en el gastrobar Chico Loco, por lo que hasta el lugar se han desplazado los Bomberos y la Policía Municipal.

