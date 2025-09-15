Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular

El Norte Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:42 Comenta Compartir

Un incendio producido en la cocina de un restaurante ubicado en el número 10 de la plaza Circular de Valladolid ha movilizado en la tarde de este lunes a los Bomberos.

El servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas en torno a las 18:15 horas que alertaban de que la presencia de una humareda en el gastrobar Chico Loco, por lo que hasta el lugar se han desplazado los Bomberos y la Policía Municipal.

