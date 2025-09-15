El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tres investigadas por llevarse prendas valoradas en 1.000 euros de varias tiendas de Río Shopping

Los vigilantes de seguridad alertaron a la Guardia Civil y retuvieron a un grupo, en el que había varias menores, hasta la llegada de los agentes

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:41

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a tres mujeres, todas ellas mayores de edad, como presuntas autoras de un delito de hurto en varios establecimientos del centro comercial Río Shopping de Arroyo de la Encomienda. La intervención se produjo tras el aviso de los vigilantes de seguridad del espacio, que habían retenido a un grupo sospecho en el que se encontraban tres mujeres y cuatro menores, que fueron identificadas en el lugar, y que presuntamente habían sustraído efectos en varios establecimientos.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con el personal de seguridad, que informó de que habían recibido el aviso del propio negocio después de que, a su vez, varios clientes advirtieran a los empleados de que alguna persona estaba ocultando productos. Tras revisar las cámaras de seguridad, se pudo comprobar la participación de un grupo integrado por varias mujeres.

Durante la intervención, se procedió a registrar las pertenencias de las mujeres, localizando varias prendas procedentes de otro establecimiento del centro comercial. Dichas prendas aún conservaban las etiquetas y no pudieron acreditar su compra de ninguna forma.

La Guardia Civil verificó posteriormente las imágenes de seguridad de ambos comercios, constatando que las personas retenidas coincidían con las que aparecían en las grabaciones de videovigilancia. Asimismo, los establecimientos afectados aportaron las facturas de los efectos sustraídos, cuyo valor ascendía aproximadamente a 1.000 euros. Parte de esos productos fueron recuperados en las inmediaciones del centro comercial.

Por estos hechos, las tres mujeres han sido investigada como presuntas autoras de un delito de hurto, siendo puestas las diligencias a disposición de la autoridad judicial.

