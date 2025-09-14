Pillado cuando intentaba robar bebidas en un escenario de Las Moreras

El Norte Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid detuvieron el sábado a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de ser sorprendido cuando sustraía varios paquetes de bebidas en el interior de una zona acotada y cerrada al público de un escenario situado en la playa de Las Moreras, en el paseo Marcelino Martín el Catarro, con motivo de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Según informaron fuentes policiales, los hechos se produjeron poco antes del mediodía, cuando dos vigilantes de seguridad detectaron la presencia de un individuo que había accedido de forma indebida al recinto, al parecer forzando unas vallas. Una vez dentro, el hombre comenzó a apoderarse de cajas de bebidas que se encontraban almacenadas para los eventos programados en el escenario.

En el momento en que fue sorprendido, el individuo trató de huir y llegó a arremeter contra uno de los vigilantes, lo que motivó un forcejeo. Finalmente, los dos trabajadores de seguridad privada lograron reducirlo y retenerlo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional, que fue alertada por la sala CIMACC 091 y se encontraba realizando labores preventivas en la zona de la playa de Las Moreras de Valladolid, próxima al lugar de los hechos.

En libertad

Tras entrevistarse con los vigilantes y comprobar lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Posteriormente, el juez decretó su puesta en libertad.

La intervención se enmarca en el dispositivo especial de seguridad que la Policía Nacional mantiene activo durante las fiestas patronales de Valladolid, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la protección de los numerosos ciudadanos que acuden a las distintas actividades programadas en la vía pública.