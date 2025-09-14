Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid

Dos incendios provocados en la vía pública durante la madrugada de este domingo han obligado a movilizarse a varias dotaciones del servicio de extinción de ... incendios de Valladolid a dos puntos de la capital donde han ardido un contenedor de reciclaje de papel y cartón primero y un sofá varias horas después.

El primer acto incendiario ha tenido lugar a una y media de la madrugada, cuando los servicios de emergencias eran alertados de un contenedor que se encontraba ardiendo en la Avenida de Gijón, a la altura del número 73. De inmediato se personaba una dotación del parque de las Eras para extinguir el fuego que no ocasionó daños materiales más allá del contenedor quemado.

Unas horas después, a las cinco de la madrugada, y también alertados por los servicios de emergencias por un incendio en vía pública, los bomberos del parque de Delicias acudían esta vez a la Avenida de Segovia número 139, donde sofocaron las llamas de un sofá que había sido prendido previamente en plena calle. Los efectivos se retiraron poco después de regreso al parque y no hubo que lamentar mayores desperfectos.

Gasto extra

Además de tratarse de actos vandálicos que pueden afectar a vehículos o viviendas cercanas, los incendios provocados en contenedores suponen un gasto al Ayuntamiento que debe dar cuenta de su reparación o sustitución.

Así, y a falta del balance de 2025, el año pasado ardieron en Valladolid un total de 126 contenedores en diversos puntos de la capital. De ellos, la mayoría (79) fueron los destinados al reciclaje de papel y cartón, al tratarse de materiales que arden con mucha más facilidad.

Desde la concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana hablan de unos gastos de media en los últimos años que giran en torno a los 35.000 euros. Recuerdan además que estos comportamientos, contrarios al ordenamiento jurídico, y contemplados como delitos contra la seguridad colectiva, no están exentos de penalización, ya que se enmarcan dentro de las penalizaciones administrativas por deslucimiento de bienes inmuebles (en el caso de que los daños sean mínimos) y multas que pueden oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros por infracción muy grave de la ordenanza municipal. Asimismo, y dependiendo de la gravedad de las consecuencias, podrían enfrentarse a delitos de daños que comprenden penas de 1 a 3 años de prisión.