El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un atropello en Plaza de España. El Norte
Valladolid

Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla

La mujer ha sido atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Clínico Universitario

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:31

Varias llamadas, a primera hora de este domingo, solicitaban asistencia médica para una joven de 19 años que había resultado herida tras sufrir un atropello en el paseo de Zorrilla, a la altura del número 20.

Noticias relacionadas

La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»

La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»

Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes

Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes

Hasta el lugar del accidente se desplazaron Policía Local, Nacional y varios sanitarios de Sacyl en una UVI móvil que atendieron a la joven en el citado punto del paseo de Zorilla. Finalmente, y tras evaluar las lesiones, la mujer fue trasladada poco después en ambulancia de soporte vital básico al hospital Clínico de Valladolid, donde permanece ingresada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  5. 5

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  7. 7

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  8. 8

    «El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»
  9. 9 Búscate en la grada del José Zorrilla
  10. 10

    Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla

Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla