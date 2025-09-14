Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
La mujer ha sido atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Clínico Universitario
Valladolid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:31
Varias llamadas, a primera hora de este domingo, solicitaban asistencia médica para una joven de 19 años que había resultado herida tras sufrir un atropello en el paseo de Zorrilla, a la altura del número 20.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron Policía Local, Nacional y varios sanitarios de Sacyl en una UVI móvil que atendieron a la joven en el citado punto del paseo de Zorilla. Finalmente, y tras evaluar las lesiones, la mujer fue trasladada poco después en ambulancia de soporte vital básico al hospital Clínico de Valladolid, donde permanece ingresada.
