Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla

Sofía Fernández Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:31

Varias llamadas, a primera hora de este domingo, solicitaban asistencia médica para una joven de 19 años que había resultado herida tras sufrir un atropello en el paseo de Zorrilla, a la altura del número 20.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron Policía Local, Nacional y varios sanitarios de Sacyl en una UVI móvil que atendieron a la joven en el citado punto del paseo de Zorilla. Finalmente, y tras evaluar las lesiones, la mujer fue trasladada poco después en ambulancia de soporte vital básico al hospital Clínico de Valladolid, donde permanece ingresada.

