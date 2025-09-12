El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zona donde tuvo lugar el accidente mortal.

La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»

Natalia Molina, de 44 años, se dirigía a trabajar a la fábrica de Montaje de Renault cuando un choque por alcance con un turismo terminó con su vida

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:14

Natalia Molina salió el miércoles de su casa de Arroyo con el tiempo suficiente para llegar al trabajo tranquilamente, para ir sin prisa en el ... trayecto y para poder saludar y echar una parlada breve con los compañeros del otro turno, tomar un café y ponerse manos a la obra en su puesto de la fábrica Renault donde esta semana le tocaba el turno de tarde. Era una chica más que puntual, pero lamentablemente los planes de Natalia no llegaron a destino, pues apenas había comenzado el trayecto que hacía a diario hacia el trabajo, un accidente de tráfico en la VA-30, a la altura del kilómetro 20 se cruzó en su camino poco antes de la una y cuarto del mediodía. El choque por alcance con otro vehículo que le costó la vida cuando circulaba con su moto hacia la fábrica de Montaje, donde llevaba años trabajando.

