La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España

El Norte Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional han detenido en la madrugada de este domingo en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Una patrulla de agentes del Cuerpo Nacional de Policía uniformados, a bordo de un vehículo radio patrulla, se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana de madrugada, cuando fueron comisionados por la sala CIMACC 091, para dirigirse a una calle del Barrio España.

Allí, según la llamada del requirente, un vecino le había avisado de que un individuo había entrado al interior de una vivienda baja adosada de su propiedad hacía escasos minutos. A la llegada de los agentes, pudieron comprobar cómo la puerta principal presentaba síntomas de haber sido forzada y no se podía abrir, puesto que alguien había colocado una cadena.

Acto seguido, se personó el requirente de la llamada y se entrevistó con los policías, manifestando que la vivienda la estaba usando actualmente como almacén de diferentes enseres y herramientas, no habitando en ella. La víctima acompañó a los agentes a la parte trasera de la casa, donde había una puerta. Esta puerta también tenía el bombín forzado, y al igual que en la delantera, una cadena impedía abrirla. Los agentes llamaron insistentemente a la puerta, identificándose como policías, hasta que finalmente abrió un varón.

Este individuo reconoció haber forzado las puertas con intención de okupar la vivienda. Los agentes realizaron una requisa del interior de la casa acompañados por el propietario, quien echó en falta varias herramientas y maquinaria, encontrándose el interior revuelto y con varios daños. Preguntado al respecto de las herramientas, el hombre reconoció tenerlas en un vehículo de su propiedad que se encontraba estacionado en la calle.

En libertad

Cuando los agentes de Policía Nacional de Valladolid comprobaron el vehículo y localizaron las herramientas, que su legítimo propietario reconoció como suyas, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.