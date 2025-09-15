El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, en una imagen de archivo. Álex López

Valladolid

Herida una mujer de 47 años en un accidente en Covaresa

Las lesiones se han producido tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en el cruce de Macizo de Gredos con Boedo

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

Una mujer de 47 años ha resultado herida en un accidente registrado esta tarde en el barrio vallisoletano de Covaresa. El siniestro se produjo a las 18:00 horas en el cruce de la calle Macizo de Gredos con la calle Boedo y estuvieron implicados una furgoneta y un turismo.

Una llamada al 112 alertó del accidente y el alertante solicitó asistencia en el lugar para la herida. El servicio de emergencias avisó a su vez a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia.

