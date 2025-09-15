Herida una mujer de 47 años en un accidente en Covaresa

El Norte Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Una mujer de 47 años ha resultado herida en un accidente registrado esta tarde en el barrio vallisoletano de Covaresa. El siniestro se produjo a las 18:00 horas en el cruce de la calle Macizo de Gredos con la calle Boedo y estuvieron implicados una furgoneta y un turismo.

Una llamada al 112 alertó del accidente y el alertante solicitó asistencia en el lugar para la herida. El servicio de emergencias avisó a su vez a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia.

