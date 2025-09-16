Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Una misma calle de Valladolid ha sido testigo este martes por la mañana de tres accidentes de tráfico ocurridos en apenas una hora y que se han saldado con dos personas heridas. Los siniestros, que se han registrado entre las 8:11 y las 9:10 horas, han tenido lugar en el barrio vallisoletano de La Rondilla, concretamente en la calle Mirabel, y se han visto implicados vehículos y un patinete eléctrico.

El primero ha tenido lugar en la intersección de la citada vía con Tirso de Molina a las 8:11 horas, cuando se ha avisado a la sala de operaciones del 112 de una colisión por alcance entre dos turismos, si bien no había ningún lesionado. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, que ha intervenido, entre otras funciones, para regular el tráfico en la zona.

Apenas siete minutos después, a las 8:18 horas, se ha recibido un nuevo aviso en el que se informaba del accidente entre un coche y un patinete eléctrico. El conductor del vehículo de movlidad personal, un joven de 24 años, ha resultado herido. Hasta la zona ha acudido, de nuevo, la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y personal de Sacyl para atender al herido.

El tercer siniestro vial en cuestión ha ocurrido a las 9:10 horas en el mismo punto. En esta ocasión, tres turismos han colisionado por alcance y un hombre de unos 20 años se quejaba de dolor en el cuello como consecuencia del golpe. Se ha informado a Policía Local, Nacional y Sacyl.

Temas

Sucesos en Valladolid