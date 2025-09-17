El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los acusados de la operación 'Almendro', durante la primera vista del juicio, este miércoles. Rodrigo Jiménez

Tribunales en Valladolid

Piden la nulidad de actuaciones policiales de la operación 'Almendro', que destapó una organización criminal ramificada en Valladolid

Uno de los acusados ha reconocido los hechos durante la primera vista del juicio tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, que ha sido rechazado por la sala para no afectar a otras defensas

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:41

El juicio por la operación 'Almendro', una investigación del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid que destapó la existencia de una presunta ... organización narcocriminal con sede en Madrid, ha arrancado este miércoles en la Audiencia Provincial de Valladolid con una jornada dedicada a las cuestiones previas y a las testificales que proseguirá esta tarde, después de que el retraso de uno de los acusados y la ausencia de otros dos, uno de ellos en búsqueda y captura y otro en paradero desconocido -no se le ha podido notificar el auto de apertura-, obligara a posponer el inicio de la primera de las tres vistas previstas cerca de hora y media. En el banquillo finalmente se han sentado ocho de los diez acusados por la Fiscalía, que pide en su conjunto penas de 82 años de prisión por dos delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, en distintos grados de participación.

