Herido un peatón tras ser atropellado por un patinete eléctrico en el Paseo de Zorrilla

El accidente se ha producido en el carril bici a la altura del número 91, frente a la plaza del Doctor Quemada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:29

Un hombre de 43 años ha resultado herido tras ser atropellado por un patinete eléctrico este jueves por la mañana en Valladolid. El suceso se ha producido sobre las 10:30 horas a la altura del número 91 del paseo de Zorrilla, frente a la plaza del Doctor Quemada, cuando el 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del atropello de un patín a un peatón en el carril bici.

El alertante requería asimismo asistencia para el peatón, que presentaba un golpe en la cabeza aunque se encontraba consciente. Hasta la zona se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender al herido.

Por el momento no ha trascendido si el peatón ha precisado traslado hosiptalario.

